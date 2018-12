Mötesplatsen – Agenda för föreningsliv och kultur

Publicerad lördag, 29 december 2018, 00:03 av Redaktionen

LÖRDAG 29 DECEMBER

Lidköpings jullovsprogram – klicka

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

14.00 Sune vs Sune, 7 år

14.00 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

15.00 Röda Kvarn Mary Poppins kommer tillbaka (sv. tal), Barntillåten

15.45 Shoplifters, 7 år

16.15 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

17.45 Röda Kvarn Spider-Man: Into the Spider-Verse, 11 år

18.30 Green Book, 7 år

18.45 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

20.15 Röda Kvarn Bohemian Rhapsody, Barntillåten

21.15 Bumblebee, 11 år

21.15 Mortal Engines, 11 år

SÖNDAG 30 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30

Lidköpings jullovsprogram – klicka

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

14.00 Sune vs Sune, 7 år

15.00 Sune vs Sune, 7 år

15.00 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

16.00 Röda Kvarn The Wife, 7 år

16.45 Green Book, 7 år

17.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

18.15 Röda Kvarn A Star Is Born, 7 år

19.30 Spider-Man: Into the Spider-Verse 3D, 11 år

19.30 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

MÅNDAG 31 DECEMBER – Nyårsafton

Direktsänd nyårskonsert

17 Folkets Hus: Direkt från Berlin och dess filharmoniska orkester

Lidköpings jullovsprogram – klicka

Nyårsfirande

23,40 Nya Stadens torg

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

Inga bioföreställningar

17.00 Direkt från Berlin: Nyårskonsert, 240 kr

TISDAG 1 JANUARI – Nyårsdagen

Lidköpings jullovsprogram – klicka

Lasershow

17 Nya Stadens torg: Nyårsfirandets lasershow i repris.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

14.00 Mary Poppins kommer tillbaka (sv. tal), Barntillåten

14.00 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

14.00 Röda Kvarn Sune vs Sune, 7 år

15.45 The Wife, 7 år

16.00 Röda Kvarn Spider-Man: Into the Spider-Verse, 11 år

16.45 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

18.00 Green Book, 7 år

18.30 Röda Kvarn Bohemian Rhapsody, Barntillåten

19.15 Bumblebee, 11 år

ONSDAG 2 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Fikastund i juletid kl. 14:30-16:00

Lidköpings jullovsprogram – klicka

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 The Wife, 7 år

13.15 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

15.00 Mary Poppins kommer tillbaka (sv. tal), Barntillåten

18.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

18.00 Sune vs Sune, 7 år

20.00 Holmes & Watson, 11 år

20.30 Bumblebee,

TORSDAG 3 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Fikastund i juletid, minns med Mary kl. 14:30-16:00

Lidköpings jullovsprogram – klicka

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Green Book, 7 år

13.45 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

15.30 Mary Poppins kommer tillbaka (eng. tal), Barntillåten

18.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

18.15 Holmes & Watson, 11 år

20.30 Bumblebee, 11 år

20.30 Spider-Man: Into the Spider-Verse, 11 år

FREDAG 4 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Trettondagslunch kl. 12:00-13.30 Föranmälan 13-22/12

Fikastund i juletid kl. 14:30-16:00

Lidköpings jullovsprogram – klicka

LÖRDAG 5 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

Lidköpings jullovsprogram – klicka

SÖNDAG 6 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 SKPF

Lidköpings jullovsprogram – klicka

MÅNDAG 7 JANUARI

Lidköpings jullovsprogram – klicka

TISDAG 8 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Gittan Larsson taktil massage kl. 14:30-16:00

ONSDAG 9 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30 Våruppstart

Lunchbuffé kl. 12:00-13:30

Sångfåglarna från Svenska kyrkan kl. 14:30-16:00

TORSDAG 10 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30 Våruppstart

Filmeftermiddag ” En oväntad vänskap” kl. 13:30

FREDAG 11 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30 Våruppstart

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00 Våruppstart

LÖRDAG 12 JANUARI

SÖNDAG 13 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Dambridgeklubben

MÅNDAG 14 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30 Våruppstart

Våffelcafé kl. 14:30-16:00 Våruppstart

TISDAG 15 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30 Våruppstart

Boule kl. 10:00-11:30 Våruppstart

Vivan & Göran Axelsson visar bilder kl. 14.30-16:00

ONSDAG 16 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00 Våruppstart

TORSDAG 17 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00 Våruppstart

FREDAG 18 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

LÖRDAG 19 JANUARI

SÖNDAG 20 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidköpings bridgeklubb

Infoträff om sommarjobb

15 Kronocampingen: Träff om sommarjobb på Kronocampingen

MÅNDAG 21 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittyoga kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

TISDAG 22 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Inomhusboule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30 Våruppstart

ONSDAG 23 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Bussresa till Ullared avresa kl. 7:00, hemresa kl. 17:00 Föranmlan 12-21/12

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

TORSDAG 24 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

FREDAG 25 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

LÖRDAG 26 JANUARI

SÖNDAG 27 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidköpings bouleklubb

MÅNDAG 28 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Folkets Hus-föreningen

18,30 Folkets Hus: Extrastämma

TISDAG 29 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

ONSDAG 30 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

TORSDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé med Elin Axelsson & Gustaf Winther kl. 14:30-16:00

FREDAG 12 APRIL

Carl-Einar Häckner

Folkets Hus: Föreställning med måltid. Biljetter och meny – klicka

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

