Bandy: P19 – VM i sikte

Publicerad lördag, 29 december 2018, 11:50 av Redaktionen

VM-truppen uttagen

25-27 januari 2019 avgörs P19-VM i bandymetropolen Krasnojarsk. Förbundskaptenen Mattias Rehnholm har tagit ut 16 spelare som ska försvara Sveriges färger i turneringen.

­– Det kommer bli en fantastisk upplevelse i den nybyggda arenan i Krasnojarsk. Grabbarna kommer att få vara med om något väldigt häftigt, säger Mattias Rehnholm till svenskbandy.se.

Ryssland är regerande mästare sedan man besegrat Sverige med 6-3 i VM-finalen i Drammen för snart ett år sedan.

– Målsättningen är att ta VM-guld i Ryssland, vi har en väldigt bra trupp. Men det är små marginaler som avgör och mycket som påverkar i slutändan. Inte minst resan, en ny miljö och saker runtomkring.

Truppen:

Anton Svensson, Edsbyns IF

Dennis Nilsson, IFK Vänersborg

Albin Bjerkegren, Sandvikens AIK

Albin Rehnholm, Vetlanda BK

Albin Thomsen, Sandvikens AIK

Alexander Karlgren, Villa Lidköping BK

Gustav Wallin, Vetlanda BK

Jesper Granqvist, Edsbyns IF

Jonathan Svensson, Vetlanda BK

Linus Jönsson, Nässjö IF

Linus Toresson, Åby-Tjureda IF

Lucas Widman, Sandvikens AIK

Marcus Öhman, Ljusdals BK

Oskar Westh, Bollnäs GoIF

Philip Flodstam, Bollnäs GoIF

Ted Hedell, Edsbyns IF

Ledare:

Mattias Rehnholm, Förbundskapten

David Karlgren, Ass. Förbundskapten

Fredrik Ärleskog, Team Manager

Anders Nilsson, Material/Slip

Christer Petersson, Material

Sebastiano Ferraú, Läkare