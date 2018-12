Henrik Kraemer nära medalj i Sum-Sim

Publicerad tisdag, 18 december 2018, 07:15 av Björn Smitterberg

I helgen avgjordes riksfinalen i Svenska Ungdomsmästerskapen i simning, SUM-SIM på anrika Eriksdalsbadet i Stockholm. Henrik Kraemer från Lidköpings Gymnastik och SimSällskap, LGSS, hade kvalat in till riksfinalen via tider under säsongen och prestationen på distriktsfinalen i Göteborg. Henrik deltog i 200 m medley och 100 m fjärilsim i klassen pojkar 13 år och yngre på söndagen.

Henrik lyckades toppa formen till tävlingsdagen och satte personligt rekord på båda distanserna! Henrik slog händerna i kaklet på 200 m medley efter 2:27:66, en halvsekund under sitt tidigare personliga rekord och kom in på 16:e plats.

På 100 m fjärilsim gjorde Henrik ett mycket fint lopp och blev fyra (!) i Sverige på tiden 1:03:56 endast 27 hundradelar från medaljplats och hela 94 hundradelar bättre än vad han någonsin simmat förut. En fantastisk prestation som ger mersmak inför framtiden.

Olle Larsson