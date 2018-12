Christmas is Coming- en julkonsert som fyllde Missionskyrkan

I söndags var det fullsatt till sista bänk i Missionskyrkan då Dalängsskolans musikklasser i ett samarbete med Lidköping-Kållands musikkår framförde Christmas is Coming, en julkonsert.

Av tradition brukar eleverna från samtliga årskurser på Dalängskolan som valt att ha extra musik varje vecka avsluta terminen med en stor julkonsert på skolan. I år togs konserten till en än högre nivå då de blev ackompanjerade av Lidköping-Kållands musikkår. Att de tränat både var för sig och även vid flera tillfällen tillsammans gick inte att ta miste på då de var synkade in i minsta lilla ton.

Inramad av levande ljus och ljusklädda granar hälsade Sven-Erik Fredén konferencier för kvällen alla varmt välkomna. Musikkåren satte direkt nivån för kvällen med att spela Variation on Joy to the world så taket nästan lyfte i kyrksalen. Till Let it snow tågade sedan musikklasserna in i kyrkan och sjöng därefter En stjärna skiner i natt, och Mistletoe. Från år 9 på Dalängskolan finns det flera solister. Till Julen är här framförde Disa Sixtensson, Edith Danielsson, Elina Forsell och Maja Hellström versarna. Jingel bells sjöngs i ny tappning där basar och tenorer fick använda hela sina register. Kyrksalen svängde extra mycket när Stina Tilly, Alva Sixtensson, Lucas Hjortlinger och Linnea Johansson sjöng All I want for Christmas och elever från år 9 hade satt ihop en egen koreografi och dansade till.

Innan paus informerade Linda Meurlinger om Lidköpings sociala kassa. Ett samarbete mellan de olika kyrkorna i Lidköping där pengarna går till de som behöver extra stöttning under julen, både för att köpa mat och julklappar. Under glöggminglet samlades det in 13.000 kr som oavkortat går till behövande. Sammanlagt har de fram till dagens datum samlat in 30.000 kr.

Samtidigt som de första små snöflingorna föll utanför kyrkan fortsatte akt 2 med att musikkåren framförde Sleigh Ride följt av Julens tid är här. Till denna låt framförde Cornelia Gärdefors och Smilla Keihag en slow, en dansstil som bygger mycket på musikalitet och känslor.

Join in the song med Stina Tilly och Alva Sixtensson som solister tog därefter vid.

Gästsolister under kvällen var Hanna Amnerud och Anna-Mia Brolin. De framförde solon, duetter och i ensemble med Dalängsskolans elever Candlelight carol, Julvisa, Strålande jul, How would imagine, Go tell it on the mountain, This Christmas, Winter wounderland och Dagen är kommen.

Förutom Lidköpings- kållands musikkår var även elever som tidigare gått på skolan med och ackompanjerade. På Piano Felix Gustavsson, gitarr Ludvig Ljungslätt och trummor Victor Jonsson.

Den som hållit ihop hela projektet och sett till att denna stora satsning gått att genomföra är Mattias Hjortlinger, musiklärare på Dalängskolan och även gästdirigent för Lidköping-Kållands musikkår. Till sin hjälp har han även haft Sara Hector.

Till stående ovationer avslutades kvällen men ett extranummer, Extraordinary Merry Christmas. Om inte julkänslan infunnit sig hos de 400 i publiken tidigare så har den definitiv gjort det nu. Bättre avslut på en tredje advent är svårt att tänka sig.