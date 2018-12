Vänerns yta stiger

Publicerad fredag, 14 december 2018, 09:58 av Björn Smitterberg

Nederbörden senaste tiden märks nu på Vänerns nivåer. Sedan förra veckan har ytan stigit åtta centimeter till 43,86 meter över havets.

Men det är långt kvar till normala nivån – 44,35 meter.

Sedan torsdagen ligger tre fartyg i Lidköpings hamn.

Under fredagen tillkommer ”Danubia” med last från Riga, och ”Kinne” med last från Spanien.

Från italienska Oristano kommer ”Lady Adele” och från Vejle i Danmark ”Largona” på söndag.