LÖRDAG 8 DECEMBER

Jul i Ajax

Målaregatan 8: Vänermuseet öppnar lägenheten som visar hur jul firades för hundra år sedan. Glögg och pepparkakor.

Invigning av konstisbana

11 Nya Stadens torg: Med konståkning m m kommer isbanan på torget att invigas och därefter vara öppen för allmänheten dagligen. Skridskor och hjälmar finns att låna.

Familjelördag

11-14 Stadsbiblioteket: sagostunder, tealter och kreativt skapande. Invigning av Alfons Åberg-utställning 20:-/barn från 30 nov Bibl tecept. 770050

Jazzkonsert

17 Röda kvarn: Svensk jazz med ”Yun Kan 3”. Arr: Lidköpings konsertförening.

Film på bio

Film på bio

14.30 Sune vs Sune, 7 år

16.30 Sune vs Sune,

17.30 The Wife, 7 år

18.30 Blindspotting, 15 år

20.00 Mortal Engines (2D), 11 år

20.45 Bohemian Rhapsody, Barntillåten

SÖNDAG 9 DECEMBER

Julmarknad i Uvered

14-17 Thorens Affär: Försäljning av ost, hembakat julbröd, dörrkransar, julkärvar, hembygdsföreningens almanacka 2019, lotterier, försäljning av kaffe med dopp, korv med bröd, glögg. Alla hälsas välkomna. Arr: Uvereds hembygdsförening

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288.

14:30-16:30 Söndagscafé med Hem & Samhälle som erbjuder kaffe & saffranskaka

S-kvinnor i Lidköping

15 SAP Sevillagatan 11: S-kvinnor i Lidköping firar 90 år. Det bjuds på Afternoon tea

Tro och Solidaritet

18,30 PRO – Sockerbruket: Traditionell grötfest. Prosten Johnny Hagberg berättar anekdoter ur sitt liv. Diakon Yvonne Jureheim underhåller med sång och musik. Alla (S) medlemmar hälsas varmt välkomna

Julkonsert

19 Saleby kyrka: Änglaljus med Py Bäckman, John Kluge, Sonja Aldén och Carina E Nilsson.

Film på bio

Film på bio

15.00 Sune vs Sune, 7 år

15.00 Hodjas flygande matta, Barntillåten

15.00 Röda Kvarn Grinchen (2D, sv. tal), Barntillåten

17.00 A Star Is Born, 7 år

17.00 Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott (2D), 11 år

17.15 Röda Kvarn Robin Hood, 11 år

MÅNDAG 10 DECEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, terminsavslutning

14:30-16:45 Julcafé med liten julsmörgås, kaffe, glögg och pepparkaka, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Nobellunch kl. 12:00-13:30 Föranmälan 21/11-4/12

Kommunfullmäktige

14 Lidbeckska huset: Sammanträde

Sap-pensionärerna

14 SAP-exp, Sevillagatan: Julavslutning. Vi bjuder på julgröt, skinksmörgås, kaffe, glögg och kaka. Medtag julklapp för cirka 25:- Vi hälsar alla (S) medlemmar välkomna, och Styrelsen önskar En riktig god jul och ett gott nytt år.

Film på bio

Film på bio

18.00 A Star Is Born, 7 år

18.30 Boy Erased, 11 år

21.00 Robin Hood, 11 år

21.00 Life Itself, 15 år

TISDAG 11 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass. Tag med liggunderlag & vattenflaska, terminsavslutning

15:30 Seniorsingers, vår sång- & musikgrupp, framför ett blandat program med bl.a. jullåtar.

Köket erbjuder julsmörgås. Föranmälan from 26/11.

Film på bio

Film på bio

18.00 Robin Hood, 11 år

18.00 Bohemian Rhapsody, Barntillåten

20.30 Mortal Engines (2D), 11 år

21.00 Blindspotting, 15 år

ONSDAG 12 DECEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

09:30 Sittande yoga, terminsavslutning

10:30 Sittande yoga, terminsavslutning

16:30 Nobelmiddag! Trerätters meny och sångframträdande av Robert Gärdefors. Föranmälan from 26/11, max 2 anmälningar/person, tel.771288.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Bio med ”Tomten är far till alla barnen” kl. 13:30

Film på bio

Film på bio

11.00 A Star Is Born, 7 år

11.00 The Wife, 7 år

13.30 Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott (2D), 11 år

14.00 Robin Hood, 11 år

16.30 Sune vs Sune, 7 år

16.30 Cold War, 11 år

18.30 Bohemian Rhapsody, Barntillåten

18.30 The Wife, 7 år

20.45 Creed II, 11 år

21.15 Mortal Engines (2D), 11 år

TORSDAG 13 DECEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktör.

10:15 Cirkelträning, terminsavslutning

14:00 Julklappsbingo! 5 spel med chans att vinna julklappar, 20kr/bricka.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Luciafirande med Fredriksdals förskola kl. 10:15-11:00

Lidköpings lucia. Kl. 14:30-15:30

Film på bio

Film på bio

17.30 Sune vs Sune, 7 år

18.00 The Wife, 7 år

19.30 Smygpremiär: Aquaman (2D), 11 år

20.15 Blindspotting, 15 år

FREDAG 14 DECEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

10:15 Inomhus boule, terminsavslutning

16:00 Lidköpings Lucia framträder. Kaffe, lussekatt & pepparkaka, 24kr.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30 Vinteravslutning åter 11/1

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

PRO Lidköping

14 Rotundan Folkets Park: Månadsmöte. Lucia, Hugo och Elsa Ljungkvist sjunger.

Reumatikerföreningen Lidköping

16 PRO-lokalen Sockerbruket: Lussefika. anm senast 11/12 till 0511-371112.

LMT:s Arb. förening

18 The View: Julbord. Anm senast 10/12 till 88080.

LÖRDAG 15 DECEMBER

FAMILJELÖRDAG

Vänermuseet: Tillverka tomtar och dekorationer i skaparverkstad. De yngre bör ha sällskap av vuxna.

LUNCHMUSIK

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

SÖNDAG 16 DECEMBER

Julkonsert

15: Folkets Hus: Direktsändning av julkonserten ”Jul i vårt hus” från Göteborgs Konserthus.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

14:30-16:30 Söndagscafé med Röda Korset som erbjuder kaffe, lussekatt & pepparkaka.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30

MÅNDAG 17 DECEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

14:30-16:45 Julcafé med liten julsmörgås, kaffe, glögg och pepparkaka, 25kr

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Lutfiskslunch kl. 12.00-13:30 Föranmälan 28/11-7/12

Syn & hörsel Drop-IN & Julfika kl. 14:30-16:00

TISDAG 18 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Liten julbuffé med julklappslotteri kl. 12:00-13:30

Föreläsning om Jultraditioner kl. 14:30-16:00

Julkonsert

17,30 och 20 S:t Nicolai kyrka: De la Gardiegymnasiets estetiska program/musik. Endast förköp via Lidköpings församlings kansli. Entré 100:-/50:- skolungdom/barn fritt.

ONSDAG 19 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Hjärngympa kl. 14:30-16:00 Vinteravslutning åter 16/1

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

11:30 & 13:30 Jul lunch med 2 sittningar, begränsat antal platser. Föranmälan from 26/11,

tel.771288, max 4 anmälningar/person.

TORSDAG 20 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Julkaksbuffé med underhållning av Sten-Åke Svensson & Arne Nathansson kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

Vårt café har öppet, fika finns att köpa! Lunchservering som vanligt 12-13:30

FREDAG 21 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Utlottning av julklapp kl. 12:45

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

14:30 Julfika och julklappslotteri, 5 kr/lott

LÖRDAG 22 DECEMBER

SÖNDAG 23 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30

MÅNDAG 24 DECEMBER – Julafton

Julfirande

12-17 Nicolaigården. Kyrkornas gemensamma julfirande. Föranm senast 14/12 till klicka för epost

TISDAG 25 DECEMBER – Juldagen

ONSDAG 26 DECEMBER – Annandag juli

TORSDAG 27 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Fikastund i juletid, korsord med Kristina kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

14:00-16:00 Happy Hour i vårt café! Fika till halva priset.

FREDAG 28 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Fikastund i juletid, julsagor med Anita kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288:

14:30 Julmusikkryss med allsång. Tillsammans löser vi ett blandat julmusik kryss via storbild

och högtalare och den som vill sjunger med. Fika finns att köpa!

LÖRDAG 29 DECEMBER

SÖNDAG 30 DECEMBER

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30

MÅNDAG 31 DECEMBER – Nyårsafton

TISDAG 1 JANUARI – Nyårsdagen

ONSDAG 2 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Fikastund i juletid kl. 14:30-16:00

TORSDAG 3 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Fikastund i juletid, minns med Mary kl. 14:30-16:00

FREDAG 4 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Trettondagslunch kl. 12:00-13.30 Föranmälan 13-22/12

Fikastund i juletid kl. 14:30-16:00

LÖRDAG 5 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

SÖNDAG 6 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 SKPF

MÅNDAG 7 JANUARI

TISDAG 8 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Gittan Larsson taktil massage kl. 14:30-16:00

ONSDAG 9 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30 Våruppstart

Lunchbuffé kl. 12:00-13:30

Sångfåglarna från Svenska kyrkan kl. 14:30-16:00

TORSDAG 10 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30 Våruppstart

Filmeftermiddag ” En oväntad vänskap” kl. 13:30

FREDAG 11 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30 Våruppstart

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00 Våruppstart

LÖRDAG 12 JANUARI

SÖNDAG 13 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Dambridgeklubben

MÅNDAG 14 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30 Våruppstart

Våffelcafé kl. 14:30-16:00 Våruppstart

TISDAG 15 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30 Våruppstart

Boule kl. 10:00-11:30 Våruppstart

Vivan & Göran Axelsson visar bilder kl. 14.30-16:00

ONSDAG 16 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00 Våruppstart

TORSDAG 17 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00 Våruppstart

FREDAG 18 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

LÖRDAG 19 JANUARI

SÖNDAG 20 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidköpings bridgeklubb

MÅNDAG 21 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittyoga kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

TISDAG 22 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Inomhusboule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30 Våruppstart

ONSDAG 23 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Bussresa till Ullared avresa kl. 7:00, hemresa kl. 17:00 Föranmlan 12-21/12

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

TORSDAG 24 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

FREDAG 25 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

LÖRDAG 26 JANUARI

SÖNDAG 27 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidköpings bouleklubb

MÅNDAG 28 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

TISDAG 29 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

ONSDAG 30 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

TORSDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé med Elin Axelsson & Gustaf Winther kl. 14:30-16:00

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

