Brottning: Tuff konkurens vid Glentons Mästarmöte

Publicerad torsdag, 06 december 2018, 14:25 av - Inskickat material

Glentons mästamöte är en av de allra tuffaste tävlingarna i svensk brottning.

Här möts de tio bästa brottarna från Sverige och Norge i respektive kategori och viktklass.

Alla möter alla. Det vill säga att det blir nio tuffa matcher under Glentons helgen.

Den första segern är att bli uttagen till tävlingen.

För LAS brottarna blev ingen pallplats denna helgen. Bäst gick det för Ida Boxe och Sixten Ottosson med en fjärdeplats i respektive vikt.

Bakre raden från vänster Oscar Ahnström, Carl Boxe, John Boxe.

Främre raden från vänster Aminollah Safari, Olle Broberg, Sixten Ottosson, Ida Boxe

Resultat viktklass/placering/brottare

Knatte 35 kg 8 Olle Broberg Lidköpings AS

Knatte 42 kg 4 Sixten Ottosson Lidköpings AS

Pojk 52 kg 7 Carl Boxe Lidköpings AS

Ungdom 80 kg 6 Oscar Ahnström Lidköpings AS

Ungdom 92 kg 5 John Boxe Lidköpings AS

Ungdom 23 år 72 kg 5 Aminollah Safari Lidköpings AS

Flickor Yngre 47 kg 4 Ida Boxe Lidköpings AS

– Peter Fredriksson