Bidrag till kultur- och fritidserksamheter

Så mycket fick föreningarna

Publicerad torsdag, 06 december 2018, 18:24 av Björn Smitterberg

Över fem miljoner kronor delades i dag ut till föreningslivet när Kultur & Fritidsnämnden hade sitt sista sammanträde för den här mandatperioden.

Det har delats ut ytterligare över en miljon kronor, men det gäller stöd som ansökts där beloppet varit under 40.000 kronor. Om beloppet som sökts understigit 40.000 har ansökan handlagts på ett enklare sätt och inte avgjorts i nämnden.

Här är dagens fördelade belopp:

Esplanadteatern 200 000: –

Föreningen Jazzkatten 40 000: –

Lidköpings Filmförening 0: –

Lidköpings Konsertförening 80 000: –

Lidköpings Konstförening 100 000: –

Lidköpings Stadsmusikkår 35 000: –

Lidköpings Teaterarrangörer 180 000: –

Fotbollsföreningar:

Järpås IS, slås ihop med Järpås Gymnastik och Simsällskap 35 000: –

Kållandsö GIF 65 000: –

Lidköpings Fotbollsklubb LFK 325 000: –

Mellby IK 65 000: –

Rackeby IK 60 000: –

Råda BK 300 000: –

Saleby IF 50 000: –

Trässberg BK 35 000: –

Vinninga AIF 70 000: –

Örslösa/Söne IK 95 000: –

Is-föreningar:

HC Lidköping 80 000: –

Lidköpings AIK 70 000: –

Lidköpings Konståkningsklubb 75 000: –

Villa Lidköping BK 150 000: –

Föreningar i Idrottens Hus:

HK Lidköping 170 000: –

IBK Lidköping 100 000: –

Lidan BTK 30 000: –

Lidköpings Atletssällskap LAS 40 000: –

Lidköpings Gymnastik och Simsällskap 50 000: –

Föreningar utanför Idrottens Hus:

IF Friskis & Svettis 100 000: –

KK Allround 100 000: –

Lidköpings IS 50 000: –

Lidköpings Kampsportsakademi IF och

Lidköpings Kampsportsförening

(slås ihop 2019-01-01) 75 000: –

Lidköpings Kanotförening 75 000: –

Lidköpings Ridklubb 460 000: –

Lidköpings Tennisklubb 210 000: –

Lidköpings Vintersportklubb 230 000: –

SSW Segelsällskapet Westgötarne 52 000: –

TK Levo 190 000: –

Golfklubb:

Lidköpings Golfklubb 50 000: –

Läckö Golfklubb 20 000: –

Religiösa och scouter:

Equmenia Lidköping 45 000: –

Muséer:

Arbetslivsmuseet Meken-Minnet 10 000: –

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap 40 000: –

Allianser och krets:

Bygdegårdsalliansen 480 000: –

Lidköpings Bowlingallians 200 000: –

Lidköpings Hembygdkrets 50 000: –

Övriga:

Föreningen Västsvensk Arkelogi 0: –

Lidköpings Dataförening 100 000: –

Lidköpings Folkets Park 0: –

SISU 450 000: –

Summa 5 487 000: –

Pengarna är för verksamhet, inte för investeringar som är en annan bidragsform.