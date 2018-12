Bostadsrätterna stiger sakta i pris

Sakta sakta stiger priserna på bostadsrätter i Lidköping efter det stora prisraset tidigare i år.

Enligt Svensk Mäklarstatistik steg medelpriset per kvadratmeter i Lidköping i november till 11.012 kronor per kvadratmeter efter att ha varit på 10.974 under oktober. November var fjärde månaden i följd som priserna steg och är nu på samma nivå som i november 2016 och i januari 2018.

Villapriserna har fallit. Här mäts relationen mellan taxeringsvärdet och försäljningspriserna i genomsnitt. Snittpriset var i november taxeringsvärdet multiplicerat med 1,53. I oktober var motsvarande siffra 1,59.

– Källa: Svensk Mäklarstatistik