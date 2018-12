Bandy: Esplund gör comeback i herrlandslaget

Publicerad lördag, 01 december 2018, 13:48 av Redaktionen

Förbundskaptenen Svenne Olsson har tagit ut sin trupp inför fyrnationsturneringen i Rättvik 7-9 december. Den största överraskningen är att Johan Esplund gör comeback i landslaget.

Sverige ställs mot Finland, Norge och ärkerivalen Ryssland i Rättvik. I VM-genrepet gör Johan Esplund sitt första landslagsframträdande sedan VM-finalen i Chabarovsk 2015.

– Jag och Johan har haft en bra dialog i några år. Han har presterat väldigt bra i Villa fram tills nu och är en klart lysande spelare där. Han har gett signaler att han är sugen på landslaget och det ska bli väldigt roligt att ha med Johan nu i december, säger Svenne Olsson till svenskbandy.se.

I truppen finns en hel del rutinerade namn med, men även några spelare med mindre erfarenhet från herrlandslaget. Hammarbys Jesper Jonsson, Villa Lidköpings Felix Pherson och Vänersborgs Robin Öhrlund får chansen att visa upp sig i Rättvik.

– Felix Pherson gjorde en jättebra avslutning på förra säsongen och såg bra ut när han debuterade i septemberlandskamperna i år. Även Jesper Jonsson är med. Vi kommer att testa Jesper som forward och de ska bli kul att se honom mot ryssarna och vilken dimension han kan tillföra i vårt spel, säger Svenne och fortsätter.

– Robin Öhrlund har bidragit starkt till Vänersborgs fina resultat under säsongsinledningen. Det är en motor som även gjorde bra ifrån sig i septemberlandskamperna. Sen finns det många unga spelare under Robin som kommer att ställa allvarliga frågor framöver. Det är angenäma möjligheter för herrlandslaget.

Herr-VM:s A-grupp avgörs 26 januari-2 februari med Vänersborg som huvudort.

Landslaget i Rättvik

:

Joel Othén, Sandvikens AIK, 34 A-landskamper

Patrik Hedberg, Hammarby IF, 20 A

Martin Johansson, Villa Lidköping BK, 35 A

David Pizzoni Elfving, Hammarby IF, 30 A

Linus Pettersson, Sandvikens AIK, 73 A

Stefan Edberg, Västerås SK, 6 A

Per Hellmyrs, Bollnäs GIF, 127 A

Erik Säfström, Sandvikens AIK, 70 A

Felix Pherson, Villa Lidköping BK, 2 A

Adam Gilljam, Hammarby IF, 47 A

Johan Löfstedt, Villa Lidköping BK, 52 A

Christoffer Edlund, Sandvikens AIK, 74 A

Erik Pettersson, SKA Neftyanik, 31 A

Robin Öhrlund, IFK Vänersborg, 2 A

Christoffer Fagerström, Hammarby IF, 17 A

Simon Jansson, Västerås SK, 19 A

Jesper Jonsson, Hammarby IF, 4 A

Johan Esplund, Villa Lidköping BK, 89 A

Daniel Berlin, Sandvikens AIK, 106 A.

– Material från Svensk Bandy