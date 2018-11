Frälsningsarméns Julgryta ska koka igen!

Publicerad onsdag, 28 november 2018, 15:30 av - Inskickat material

Nu ges åter möjligheten för Lidköpingsborna att hjälpa Frälsningsarmén att ”hålla julgrytan kokande” – till hjälp för behövande, här i Lidköping!

På lördag sker uppstarten för insamlingen, som sedan varar ända fram till jul. Detta sker, precis som i decennier tidigare, genom en servering på Frälsningsarmén, och med manskören Harmoni som ger en konsert – just till förmån för Julgryteinsamlingen. Entrén är fri, men alla medverkande hoppas på generösa gåvor till insamlingen – under uppstarten, såväl som under hela julgryteperioden. Allt till hjälp lokalt här i Lidköpingstrakten!

Nämnas bör också att även FA-Fyndets hela dagskassa denna dag går oavkortat till Julgrytan!

På söndag eftermiddag kl. 17.00 inbjuds alla till en konsert – ”Musik i advent” – med musikkårerna från Lidköping och Hisingskåren (Göteborg). Här kommer möjlighet att ges till att lyssna på musik, sjunga med i adventssångerna, lyssna till sångsolister och även en vokalensemble! I en kort paus kommer det att serveras glögg och pepparkaka. Även här är det gratis entré – men alla har, även vid detta tillfälle, möjlighet att ge en gåva till Julgrytan.

– Lördag: Frälsningsarméns cafe 10, manskören Harmon 11.