Vänerns yta har stigit – men mycket mer krävs

Publicerad fredag, 23 november 2018, 09:50 av Björn Smitterberg

Bristen på nederbörd märks tydligt i Vänern, även om ytan stigit något. Den ligger nu alldeles under referensytan på sjökorten. Referensytan är på 43,8 – ytan låg på torsdagskvällens mätning på 43,79 meter över havets.

Sommarens torka har övergått i höstens torka.

Lidköpings hamn har intensiva dagar framför sig:

Under lördagen anländer

– ”Aldebaran” med ny last från Liepaja i Lettland.

Under söndagen väntas:

– ”Katre” med last från Rostock

– ”Thea Marieke” med last från Moerdijk

– ”Mistral” med last från Klaipeda

– ”STK 1007” med last från Mustola

Under kommande fredag väntas:

– ”Skagen” med last från Rouen