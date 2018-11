Här är veckans nya filmer på Folkets Hus

Publicerad fredag, 23 november 2018, 02:31 av Redaktionen

Här ges info om de nya filmer som nu kommer upp på bio i Lidköping. En av filmerna har Anna Odell och Mikael Persbrant i huvudrollen.

X&Y

Filmen beskrivs som en gränslös identitetslek med absurd humor i en blandning av fiktion och verklighet. I rollerna Konstnären och Skådespelaren väljer Anna Odell och Mikael Persbrandt ut tre skådespelare var som gestaltar deras olika karaktärsdrag. De bor alla tillsammans i en filmstudio där vad som helst kan hända. Resultatet blir en vansinnig lek om manligt och kvinnligt..

Från 11 år

Genre: Drama

Språk: Svenska, svensk text

Regissör: Anna Odell

Suspiria

Baletteleven Susie antas tillö världsberömda Markos Academy i Berlin, där hon snabbt blir favoritelev hos huvudläraren, den gåtfulla madame Blanc. En annan balettelev försvann efter att ha anförtrott psykoterapeuten doktor Klemperer att skolan tagits över av häxor. Kommer Susie att bli nästa offer för de mardrömssscener som utspelas innanför Markos Academys väggar och är madame Blanc inblandad?

Från 15 år

Genre: Fantasy, mysterium, skräck, thriller

Språk: Engelska, tyska, franska, svensk text

Regissör: Luca Guadagnino

Olegs barndom

Denna film från Donetsk-regionen i östra Ukraina låter oss uppleva det krigsdrabbade området genom tioårige Oleg, som bor hos sin mormor. Trots att de flesta andra har lämnat området har Oleg och hans mormor inga planer på att fly. Tillsammans med sin kusin och bästa vän Jarik driver Oleg omkring i den vilda naturen som omger byn. Barndomens oskuld sätts på prov medan kriget sakta kryper närmare

Från 11 år

Genre: Dokumentär

Språk: Ryska, svensk text

Regissör: Simon Lereng Wilmont

Creed II

Tungviktsboxningsmästaren Adonis Creed får en chans att hämta sin far Apollo, som dog under en match mot Ivan Drago. Under Rocky Balboas handledning ska han möta Ivans son Viktor Drago i en stor uppgörelse. Adonis och Rocky konfronteras med sitt delade arv, ifrågasätter vad som är värt att slåss för och upptäcker att ingenting är viktigare än familjen.

Från 11 år

Genre: Drama, sport

Språk: Engelska, svensk text

Regissör: Steven Caple Jr

Material från Folkets Hus