I dag bl a: Bultsax, skåp, trädgårdsredskap, vikter

Publicerad torsdag, 22 november 2018, 11:00 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdatering med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 21 november

Säljes

Bultsax

Bacho Bultsax, nypris 1972 kr. Nu 500 kr

0705-69 66 18

Säljes

Skåp

Furuskåp från City-möbler i Tibro. 300 kr

Tel: 0705-69 66 18

Säljes

Trädgårdsredskap

300 kr

Tel: 0705-69 66 18

20 november

Säljes

Vikter

Krönta vikter ½ kg, 1 kg, 2 kg. 100kr

0705-69 66 18

Säljes

Hjul

4 st 15 tum Alufälg med dubbdäck till SAAB 9-5 Däck = Yokohama Guardex 195/65. Mönsterdjup 5-6 mm. Några dubb borta. Ett av däcken släpper luft så pris satt därefter (kostnad att laga ca 250:-) Pris: 1300:- Betalning sker via Swish.

E-post-svar

Säljes

Skiftnyckel

Bahco skiftnyckel 74. Nypris över 1.000 kr. Nu 300 kr.

Tel: 0705-69 66 18

19 november

Säljes

Husbil

Hymer 644 Fiat 2,8l 128hk Svensksåld uttagen mars 03. 12900mil. Stor service -1705

Besiktigad 30/7 utan anm. 6 bäddar reg för 5 pers Vinterförvarad inomhus Höstpris 214900:-

Mycket fint skick

Tel:0761-63 69 99

Säljes

Matta

Mahal – Äkta persisk matta 324 x 220cm. Värderad till 18.000 kr säljes för 9.000 kr.

Tel: 0705-69 66 18

Säljes

Showbiljetter



2 biljetter till Björn Skifs lördag 24/11 19.30 läktare långsida sektion B rad 8 plats 33, 34. Pris 695 kr

Tel: 0709-15xxxx

Säljes

Säng

Sultan 120 cm. Sängmodell Sultan fr Ikea med bäddmadrass 120 cm, stålben. Pris: 1000:-

Tel 0703-437813

Säljes

Bil- och husvagnstillbehör

Husvagnsfäste med kula för cykelhållare, höj- och sänkbart. Monteras på draget framtill.

2 st pallbockar, max 1,5 ton

Låsbara hjulmuttrar till Skoda Fabia/Volkswagen Polo m fl.

Pris: 200 kronor

E-postsvara

Säljes

Bokhylla

Ulferts Cello. Litet glasbord ingår. 500 kr

0705-69 66 18

Säljes

Teleskopstötta

till gipstak 100 kr.

Tel: 070xxxx

Säljes

Skyfflar

2 Skyfflar 200 kr.

0705-69 66 18

16 november

Säljes

Lasthållare

för rails 150 kr.

Tel: 0705-69 66 18

15 november

Säljes

Högtryckstvätt

med både vanligt och turbomunstycke 300 kr.

Tel: 0705-69 66 18

Säljes

Kompressor

300 kr

Tel: 0705-69 66 18

14 november

Säljes

Pallbockar

100 kr

TeL: 0705-69 66 18

Extra matte/husse sökes

Jag har två pudlar, som jag söker hundvakt till någon eller några dagar i veckan. Hundarna, en kastrerad storpudelhane och en mellanpudeltik går bra ihop med andra hundar. Jag hoppas det finns någon hundvän i Lidköping, gärna i Margretelund, som kan hjälpa oss.

Tel: 0705-57 52 20

Säljes

Spett

Riktigt gammaldags järnspett 200 kr.

Tel: 0705-69 99 18

12 november

Säljes

Mobiltelefonfodral

Huawei P20 Smart View flipfodral (rosa-guld). Originalfodral. Passar Huawei P20. Helt nytt, bara uppackat och testat. Pris: 249 kr.

Epostsvar.

Säljes

Fåtölj

Endast 300:-

Tel: 0738-01 89 85

7 november

Önskar köpa

Flickcykel

20 tum, helst 3 växlad med fotbroms.

Mailsvar klicka

6 november

Biljetter

Skifs



Säljer 2 biljetter till Björn Skifs lördag 24/11 kl 19.30, rad 12, 795:-/st.

Tel 0705-5xxxx

5 november

Säljes

Ryamattor

En kvadratisk 140×200 cm 400 kr,

två runda 140 cm i diameter 250 kr styck.

En av de runda är något mörkare men funkar bra ihop om de inte ligger alldeles intill varandra. Alla mattor tvättade under sensommaren. Paketpris för alla tre 800 kr. Hämtas i Stenhammar

Tel. 0705-91 92 27

Säljes

Isborrar

Två stycken mora spiral isborrar Diameter 10 centimeter och andra 18 cm diameter

Pris: 500 kr för båda

Tel: 0738-16 89 98

3 november

Säljes

Flickcykel

Crescent 26″ 5-växlad 300:-

tel.0510-14360

1 november

Säljes

Cykelhållare

2 st Pris 400 kr för båda

Tel. 0703-25 99 51

31 oktober

Säljes

Golvlampa

150 kr

Tel 0705-xxx

Säljes

Våningssäng

80 cm. Pris 150:-

0702-71 48 04

Säljes

Taklampa

Pris 150kr

Tel. 0705-xxxx

29 oktober

Skänkes

Kantstenar

Äldre kantstenar, 75x25x5 cm

27 oktober

Köpes

Porslinskruka

inomhus vit större cirka. 50 cm hög

Tel 0707-44 11 52

23 oktober

Säljes

Gammal leksak

Mekanisk 1940-tal tysk åsna. Pris 350 kr. (bilden är inte klickbar till större format)

Tel 0733-66 10 38

