Dafgårds rikligt belönade

Publicerad torsdag, 22 november 2018, 11:56 av - Inskickat material

Näringslivsgalorna duggar tätt så här års, och flera belöningar delas ut. Häromkvällen blev familjen Dafgård utsedd till årets entreprenörer i Götene vid en lokal tillställning. Nu är det klart att Gunnar Dafgård AB i Källby får en motsvarande utmärkelse gällande västra Sverige.

Familjen Dafgård är Västsveriges främsta entreprenörer

Under onsdagskvällen utsågs Magnus Dafgård, Carl Dafgård, Fredrik Dafgård och Marie Dafgård till västra Sveriges främsta entreprenörer i EY:s utmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Under galan utnämndes även Moa Gürbüzer, MRG Wines, till ”Årets kvinnliga stjärnskott” och Victor Halvarsson, Vanbruun AB, vann priset som ”Årets manliga stjärnskott”. Jörgen Lillieroth, TST Sweden AB, fick motta SEB:s pris för ”Bästa internationella tillväxt”.

Så här står det i pressmeddelandet bl a:

– Inför ett hundratal gäster fick Magnus Dafgård, Carl Dafgård, Fredrik Dafgård och Marie Dafgård ta emot utmärkelsen som västra Sveriges främsta entreprenörer då regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year gick av stapeln på Elite Park Avenue i Göteborg.

– Med klassiska färdigrätter, som Gorbys piroger och Karins Lasagne, har familjeföretaget Gunnar Dafgård AB rotat sig ordentligt i de svenska hemmen. Gunnar Dafgård startade verksamheten i liten skala genom att sälja korv och charkuterier på torget i Lidköping – i dag omsätter bolaget miljarder och är ett svenskt storföretag inom livsmedelsbranschen. En stor del i det har Gunnars barnbarn Magnus, Carl, Fredrik och Marie.

– Det är nog ingen i Sverige som inte känner till Dafgårds produkter. Den tredje generationen Dafgård har på ett innovativt sätt styrt in familjeföretaget i framtiden. Den toppmoderna fabriken i Källby tar fram vegetariska korvar och skeppar bröd till New York, och allt arbete genomsyras av ett solitt hållbarhetstänk och ett kundfokus utan dess like. De är mycket värda vinnare och kommer ge övriga regionvinnare en rejäl match i Stockholms stadshus, säger juryordförande Eva Moen Adolfsson.

Den oberoende jury som korade vinnarna bestod av juryordförande Eva Moen Adolfsson (Resia Travel Group), Matilda Lindvall (Saltet på Ringön, Business Region Göteborg), Magnus Larsson (Pincho Nation), Malin Persson (Styrelseproffs), Johan Trouvé (Västsvenska Handelskammaren) Hans Davidsson (Eton Shirts) Assan Njie (Njie) och Elin Karlsson (Almi Väst).

Samtliga vinnare från region Väst kommer den 31 januari att ställas mot vinnarna i de övriga fem regionsfinalerna när den stora Sverigefinalen går av stapeln i Stockholms stadshus. Den nationella huvudprisvinnaren representerar sedan Sverige i världsfinalen i Monte Carlo i juni, där entreprenörer från fler än 60 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör.

–Vi var riktigt spända på årets final då våra finalister kommer från så pass skilda branscher och bakgrunder. Jag kan garantera att juryn inte hade det så lätt att utse vinnarna, och samtliga finalister är värda att lyftas fram. Med det sagt tror jag att region Väst kommer kamma hem någon av de nationella titlarna i januari. Resterande regionvinnare kommer få någonting att bita i, säger Malin Höij, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year region Väst.