Blandad konst: Into the Roots – om hemlängtan

Publicerad måndag, 19 november 2018, 11:30 av - Inskickat material

Fanny Kivimäki, dansare och koreograf, har som Artist in Residence på Vara Konserthus skapat ett solo på temat hemlängtan.

Into the roots är Fanny Kivimäkis första verk som Artist in Residen­ce där dans, ljusdesign och videokonst blandas på ett spännande vis tillsammans med nyskriven musik.

I skapandet av föreställningen har hon intervjuat människor på temat flykt och hemlängtan – resultatet är en dansföreställning med humor och närvaro om livet, drömmar och samvetskval.

Into the Roots är en dansföreställning om egna och andra människors hemlängtan. Det är en föreställning för oss som en gång flyttat hemifrån eller som tvingats på flykt. Om vemod och det vi på gott och ont förknippar med våra rötter.

Med närvaro och smärtsam hemlängtan gör Fanny Kivimäki en föreställning om livet, drömmar och samvetskval i tätt samarbete med videokonstnär, kompositör och ljusdesign. I föreställningen skildras hemlängtan genom en kombination av uttrycksfull musik och drömlik videokonst med expressiv dans i fokus. Helheten bildar en färgstark upplevelse, helt fri för fantasin att tolka.

Föreställningen är Producerad av Vara Konserthus och med stöd av Skaraborgs Kommunalförbund. Visas nu på onsdag i Lidköpings Konsthall kl 19.

– Helene Wellner