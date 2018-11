Utredare: AME-jobb lönsamma för Lidköping

Publicerad torsdag, 15 november 2018, 13:18 av Björn Smitterberg

Förvaltningen Social & Arbetsmarknad – SA – har under ett års tid varit under hård ekonomisk press. Det har föranlett en granskning av alla verksamheter för att spåra så många ”onödiga” kostnader som möjligt. Nu har en konsult gått igenom det som kallas arbetsmarknadsenheten – en verksamhet som skapar sysselsättningar åt personer som har svårt komma in i den vanliga arbetsmarknaden. Och det visar sig vara en lönsam verksamhet.

– Riskerna med vad som händer om arbetsmarknadsenheten avvecklas är så stora att fördelarna med att behålla den är större, heter det bl a.

Bl a nämns att utan AME skulle kostnaderna troligen vara högre.

Det finns vissa, förändringar som kan göras, bl a för att få bättre uppföljning av hur det går för dem som jobbar här. Men på det hela bedrivs en verksamhet som i jämförelse med andra kommuner är låg.

Social- och arbetsmarknadsnämnden fick rapporten i dag och kommer att diskutera den igen.

Just nu pekar förvaltningens ekonomi mot ett underskott på lite över 20 miljoner kronor. Då ingår den ”ryggsäck” som verksamheten fick för ett år sedan i samband med flyktingverksamhetens avveckling. det var cirka 18 miljoner kronor. Så verksamheten i år tycks gå med ett underskott på mer hanterbara cirka tre miljoner kronor. Samtidigt pekar många tecken på att Lidköpings kommunfullmäktige anslår lite för lite pengar till SA.