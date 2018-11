– Uthållighet ger resultat – det ska vi ha i Lidköpings skolor

Publicerad tisdag, 13 november 2018, 14:08 av Björn Smitterberg

Mario Melani, ordförande i Barn- och skolnämnden (BSN) i Lidköping skräder inte orden när han berömmer skolornas personal och förvaltningen:

– Vi har haft en uppåtgående tendens i utvecklingsresultatet under hela mandatperioden, och det ska vi fortsätta ha. Våra mål har följts med uthållighet – det har givit resultat. Uthållighet är bästa utvecklingen. Arkivbild: Sjölunda skola.

I dag hade BSN sammanträde och diskuterade bl a att Lidköpings kommun kommer på elfte plats bland alla kommuner i landet i den jämförelse som lärarfack gör.

– Vi skall komma och ligga bland de tio bästa, säger förvaltningschefen Gunilla Kindberg. Men det är lätt att falla – om man bara ändrar hur en enda detalj ska räknas – då kan man falla långt. Men vi arbetar vidare efter våra mål.

I dag diskuterades även situationen på förskolorna, inte minst för att det handlar om att kunna flytta verksamheter med lokaler byggs om eller ersätts med nya. Men prognosen för våren ser just nu bra ut. Varje år skrivs cirka 400 barn in i förskoleverksamheten, i augusti lämnar ungefär lika många för att gå i skolan. Som mest barn brukar det vara i maj. Just nu minskar barngrupperna något i storlek – sett på årsbasis är det under 18 inskrivna.

Förskolorna, dagbarnvårdarverksamheten och grundskolorna kostar nästa år cirka 875 miljoner kronor. Men då är statsbidrag i olika former samt avgifter för barnomsorg inräknad. Kommunens kostnad stannar nästa år på 764 miljoner kronor. Drygt två miljoner kronor om dagen alltså.