Referat: Om skeppsvarv i Norge på Klubb Maritim

Publicerad tisdag, 13 november 2018, 14:27 av - Inskickat material

Bengt-Göran Nilsson om MS The World på Klubb Maritims månadsmöte.

Bengt Göran Nilsson berättade och visade bilder från Fosen Mekaniska Verkstad i Rissa Norge, dit MS The World bogserats från Öresundsvarvet där hon byggdes år 2001, för att sedan färdigställas på det norska varvet med början år 2002.

The World som är världens största lägenhetsskepp med 165 bostäder ombord, har invånare från cirka 45 länder, där vissa bor ombord på heltid medan andra bor periodvis under året. The World är 196,35 m lång, 29,8 m bred och med med en besättning på cirka 280 personer.

Bengt-Göran Nilsson visade även bilder från Kleven Maritim A/S varv i Ulsteinvik Norge som bygger offshorefartyg och andra supplyfartyg.