Nu börjar biblioteken samarbeta

Publicerad tisdag, 13 november 2018, 09:54 av Redaktionen

Sex olika bibliotek samarbetar för förbättrad biblioteksservice, ett projekt som förberetts i något år och som Lidköpingsnytt skrivit om tidigare.

-Vi strävar alltid efter att erbjuda den allra bästa biblioteksverksamheten, säger Tobias Bengtsson, bibliotekschef i Lidköping. Och ett steg i att bli bättre är att samarbeta med andra bibliotek.

I slutet av november lanseras ett gemensamt bibliotekssystem för sex av kommunerna i västra Skaraborg; Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

Det gemensamma bibliotekssystemet gör det möjligt att via ett enda lånekort kostnadsfritt beställa, låna och lämna böcker hos vilket som helst av de sex biblioteken. Lånetider, låneregler och avgifter blir gemensamma.

För besökarna innebär det att alla böcker i den gemensamma katalogen blir tillgängliga och att besökarna kan låna och återlämna på vilket av biblioteken man vill.

– En bok som lånas i Lidköping, kan lämnas tillbaka till biblioteket i Götene, säger Tobias Bengtsson som är förväntansfull inför satsningen som gör att man lämnar de enskilda systemet på respektive bibliotek, till förmån för det gemensamma bibliotekssystemet.

– När vi lämnar det enskilda systemet och går in i det gemensamma kommer vi att tillfälligt behöva stänga våra filialbibliotek i Järpås, Tun och Vinninga, bokbussen och stadsbiblioteket. Förutom det rent tekniska och all data som ska på plats, så ska vi utbilda vår personal i systemet under dessa dagar. Så redan nu vill jag flagga för perioden 26, 27 och 28 november, som är dagarna då det sker.

– En konsekvens av sammanslagningen är att alla befintliga lånekort avaktiveras. För att återaktivera lånekortet igen måste man teckna ett nytt låntagaravtal. Det är nödvändigt dels på grund av det nya samarbetet och den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

– Här har vi förberett oss väl genom att ordna ett digitalt avtal på webben som låntagaren signerar med hjälp av sitt BankID. Om det visar sig att några av våra låntagare inte har tillgång till dator, BankID eller mobiltelefon kan man vända sig till personalen i bibliotekets reception före den 24 november.

– Pressmeddelande