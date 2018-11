Söndag är Löjrommens dag

Publicerad fredag, 09 november 2018, 00:28 av Redaktionen

Vänerns röda guld firas i Spikens fiskehamn för sjätte året i rad med Löjrommens dag på söndag.

Arkivbild – klämning.

Det har hunnit bli en tradition för många att ta med hela familjen för en trevlig höstsöndag. Under åren har fler och fler fått upp ögonen för det hantverk som ligger bakom löjrommen.

Med utgångspunkt i Spiken fiskas, förädlas och levereras det varje år tiotals ton med löjrom. Löjromsfisket pågår under en kort och intensiv period mellan 17 oktober till 17 december. När fiskebåtarna kommer in i hamnen och skakar ur siklöjan ur näten ska den snabbt tas om hand. Då finns arbetslaget på plats redo att börja klämma ur rommen ur fisken. Det är omkring 20-30 personer som jobbar heltid under dessa månader med löjromsfisket i Spikens fiskehamn. De sitter i bodarna och klämmer ur löjrommen ur fisken för att sedan skölja den, hänga den på tork under ett par dagar och avslutningsvis salta, paketera och frysa rommen för att sedan leverera denna delikatess ut i landet.

– Det är alltid lika kul att öppna upp våra bodar och få visa allmänheten vad det är vi håller på med under hösten, berättar Thommy Möller, yrkesfiskare i Spiken och ordförande i föreningen Vänerlöjrom.

Förutom att kika in i fiskebodarna finns mycket annat att göra under denna dag. Alla butiker och restauranger har öppet och en matmarknad med lokala produkter finns på plats. Självklart kan den som vill äta löjrom och fisk från Vänern göra det. Det kommer serveras allt ifrån löjromsnittar, stekt siklöja med potatismos, våfflor med löjrom och skaldjursröra till tre-rätters löjromsinspirerad meny på restaurangerna och caféerna denna dag.

– Som vanligt så har vi provsmakning av löjrom under dagen, är många som kommer som aldrig har smakat på det innan, berättar Carolina Hellström Destination Läckö-Kinnekulle AB

Mattias Hägg, en erfaren kock som har vunnit flertalet priser på Skövdes matfestival, finns på plats för att tillaga fisk- och skaldjursrätter med ”tema löjrom” i ett uppbyggt utomhuskök. Området på Spiken kommer under Löjrommens dag att fyllas med många aktiviteter, inte minst för barnen. Destination Läckö-Kinnekulle arrangerar busbingo där alla vinner, Naturrum Vänerskärgården har mikroskop där man får titta på olika fiskfjäll och en tipspromenad för vuxna och barn. Fiskeklubben

Trollspöt finns på plats och snackar fiske, visar upp sina båtar och håller i lotteri. För den som vill kan man gå ombord på Sjöräddningens båtar och höra om deras arbete i Vänern.

Evenemanget Löjrommens dag arrangeras av Destination Läckö-Kinnekulle i samarbete med näringslivet i Spikens Fiskehamn, föreningen Vänerlöjrom samt Kållandsöföreningen. Rent besöksmässigt har Löjrommens dag vuxit under åren, från 1000 första året till över 3000 i fjol.

– Löjrommens dag sammanfaller med Fars dag. Detta är en perfekt utflykt att göra med familjen. Har vi tur med vädret blir det en riktig härlig dag där Spiken visar sig från sin bästa sida, avslutar Carolina Hellström, Destination Läckö-Kinnekulle AB.

– Pressmeddelande