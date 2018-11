Stråkkvartett från Göteborg ger två konserter i Lidköping på lördag.

Publicerad torsdag, 08 november 2018, 01:08 av - Inskickat material



Det är Lidköpings konsertförening som står bakom arrangemangen och den första konserten är en lunchkonsert kl. 13.00 i entréhallen i Stadsbiblioteket. Det är gratis entré och konserten är ett led i att presentera klassisk musik av god kvalitet för en publik som kanske inte så ofta går på konserter med denna typ av musik.

Det är Lidköpings konsertförening som står bakom arrangemangen och den första konserten är en lunchkonsert kl. 13.00 i entréhallen i Stadsbiblioteket. Det är gratis entré och konserten är ett led i att presentera klassisk musik av god kvalitet för en publik som kanske inte så ofta går på konserter med denna typ av musik.

Den andra konserten är kl. 17.00 och då är det plenisalen i Lidbeckska huset som är konsertsal. Det är första gången som denna sal används av konsertföreningen. I den vackra salen, som bl.a. används av kommunfullmäktige, kommer denna kväll det talade ordet att bytas ut mot vacker musik.

Det blir en klassisk konsert med stråkkvartetter av Joseph Haydn, Igor Stravinskij och Felix Mendelssohn.

Stråkkvartett är en musikform som ställer höga krav på musikerna. Varenda ton som spelas går direkt fram till åhörarna som också kommer musikerna nära och kan följa samspelet dem emellan på ett sätt som man inte gör i större ensembler.

Kvartetten har sin musikaliska bakgrund i det göteborgska musiklivet och alla har en gedigen utbildning på sina respektive instrument.

Violin: Øyvor Volle – konsertmästare på GöteborgsOperan och primarie i välrenommerade Vertavokvartetten.

Violin: Annie Svedlund – frilansare med bas i Göteborg, och medlem i Sjöströmska kvartetten. Spelar i Läcköoperans orkester om somrarna.

Viola: Lars Mårtensson – stämledare i violastämman i Göteborgs Symfoniker.

Cello: Frida Bromander – frilansare som mestadels arbetar på operan i Göteborg och i Kungliga hovkapellet i Stockholm, som dessutom gärna spelar kammarmusik.

Program:

Joseph Haydn, op 33 no 33, ‘The bird’

1. Allegro moderato

2. Scherzo: Allegretto

3. Adagio ma non troppo

4. Finale: Rondo – Presto

Igor Stravinsky, Tre stycken

Paus

Felix Mendelssohn, Stråkkvartett nr 2 op 13

1. Adagio – Allegro vivace

2. Adagio non lento

3. Intermezzo: Allegretto con moto – Allegro di molto

4. Presto – Adagio non lento

– Stadsbiblioteket lördag 13, samt Lidbeckska huset 17.

– Författare: Gunnar Erstorp