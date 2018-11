Loney Dear till Röda kvarn

Publicerad onsdag, 07 november 2018

På fredag äntrar Loney Dear scenen på Röda Kvarn i Lidköping.

Erkänd och omfamnad av musikgiganter som Pitchfork, The Guardian och NME har svenska Loney Dear sedan debuten 2003 blivit ett välkänt namn bland både tastemaker’s och musikälskare världen över.

I Loney Dears musik ryms de skandinaviskt mörka vintrarna och ljusa sommarnätterna. Ett möte mellan klassiskt låtskrivande och komplexa produktioner.

Under Loney Dears geografiska resor har Emil Svanängen (som är personen bakom Loney Dear) tagit sin egenartade musik från källaren i Jönköping via amerikanska Sub Pop, Parlophone och tillbaka till europeiska omgivningar.

Loney Dear har under sin karriär turnerat världen över med några av indiemusikens största namn, något som gjort honom väl erkänd för sina fängslande konserter.

– Röda kvarn fredag kl 19