Soldatforskning för släktforskare

Publicerad tisdag, 06 november 2018, 09:31 av - Inskickat material

På onsdagen samlades cirka 35 släktforskare på Wennerbergsgården för att lära sig hitta och forska om soldater de svenska militär rullorna.

De här militär rullorna täcker en tid från 1600-talet fram till 1900-talets början, alltså en guldgruva för en släktforskare.

Kristina Andersson visade hur man kan gå till väga för att hitta i de här böckerna. De indelte soldaterna blev noggrant dokumenterade i en noggrann ordning. Där står ex. nr på soldaten, vilket regemente de tillhörde osv. Detta kan ge värdefull upplysning till fortsatt forskning. Man kan följa soldaten under de år han tjänstgjorde under kronan.

Soldaten fick tilldelat sig ett torp som låg under en rote i en socken, där kan man se och följa en soldats liv. Om soldaten gjorde en fullgod tjänstgöring under sin verksamma tid vid kronan blev han gratialist, han fick pension av staten.

De svenska soldaterna kunde också bli utkommenderade på andra arbeten under sin tid i tjänst. Ett exempel på detta är då Göta Kanal byggdes. 58.000 soldater varpå ett eller annat sätt verksamma under bygget av kanalen.

Kvällen avslutades med kaffe och smörgås.