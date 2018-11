Bostadspriser fortsätter falla

Villorna kan ha nått botten

Publicerad måndag, 05 november 2018, 15:54 av Redaktionen

Svensk Mäklarstatistik redovisar i dag försäljningspriserna på bostadsrätter och villor i Lidköping under augusti, september och oktober.

Jämfört med för motsvarande period förra året har priserna på bostadsrätter under sensommar och höst fallit med 11,9 procent – enligt statistik som bygger på 104 försäljningar. Snittpriset var 10.933 kronor per kvadratmeter.

Villapriserna under augusti, september och oktober visar på plus 4 procent. Snittpriset var 20.052 kronor per kvadratmeter. 62 överlåtelser ingår i statistiken som kommer från de lokala mäklarna och som sammanställts av Svensk Mäklarstatistik. Sett över ett år har dock villapriserna inte hämtat sig.