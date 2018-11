Konstafton även för barn

Barnens konstafton – konst för och av små snälla människor. Nallar spelar roll men vad säger dom?

– Jag pratar med honom på nätterna, men i skolan säger han ingenting. Där får jag säga vad han skulle ha sagt.

Tyra, 7 år, är en av de som presenterar sin nalle i projektet Nalle Stories på Folkets Hus.

Möt henne och hennes vän Bästenalle tillsammans med flera andra radarpar på lördag under Barnens konstafton, en högtid som firas för andra året på och runt Stenportsplatsen.

Barnens konstafton uppstod som en del av Lidköpings konstafton 2017. I biblioteket, på Folkets Hus och på Stenportsplatsen blir högtiden nu en tradition.

På lördag mellan 12 och 20 ser vi konst för och av barn, och som sig bör fortsätter möjligheterna att skapa under hela firandet, som i år är utformat med vänlighet och omtanke som ledord.

Här följer några tips för dig som vill uppleva konst med barn i fokus:

Utställningar

I konsthallen visas Chennet Juhlins utställning under rubriken ”Det gäller att hålla på” och på biblioteket visas keramik skapad inom Skapande skola i NBV Västs keramikverkstad. Elever från Lilleskogsskolan och Månesköldsskolan, årskurs 4, ställer ut.

På Lidköpings Folkets Hus ställs barnens verk från höstlovet ut, men bland utställarna finns även Andrea Forslund Grath och Sofi Gunnstedt, båda nyutexaminerade på konstfack i Stockholm. Andrea och Sofi visar båda keramik med ett tilltal som väcker barnasinnen.

Även Linn Leding, från Lidköping, visar illustrationer och med bilder och texter berättas Nalle Stories i folketshusfoajén.

Skapande

Både i konsthallen och på Folkets Hus finns skapandeaktiviteter för stora och små att delta i under Barnens konstafton. Kl. 12-15 i konsthallen och kl. 12-20 i Folkets Hus.

Stort gruppfoto

Missa inte att delta i ett stort gruppfoto signerat Martin Frick kl. 14.30.

Bilden kommer att användas som en vänlig hälsning till biobesökarna på bioduken under vintern 2018/19.

Världens långsammaste selfie

Under Barnens konstafton avtäcks ”Världens långsammaste selfie” skapat av besökare under Barnens konstafton 2017. Här har konstnärerna, under ledning av Britta Bolton, gjort självporträtt i lera. Under årets skapas nya lerselfies, som beräknas pryda Folkets Hus från och med nästa konstafton.

Konstfilm för barn

Lars Hedelins dinosaurus i tårar

Fem konstfilmer har i urval av Filmform handplockats för en publik med barn och vuxna.

Konstnärerna Lars Hedelin, Katarina Löfström, Hans Nordenström, Lina Selander och Jockum Nordström står bakom filmerna som visas i loop mellan 12 och 14 och 17 och 19 i Folkets Hus lilla salong.

Film i fönster och projicering på vägg

I bibliotekets fönster kan konstaftonvandrare se vänskapsfilmer skapade i Kultur i skola, av årskurs 1-elever under ledning av Jenny Larsson Wallin, IFocus.

Scenes from Ecolonia av Carolina Jonsson projiceras mot bibliotekets vägg.

Elddans

Dans- och performancegruppen Illumina avrundar Barnens konstafton på Stenportsplatsen, med en elddans under rubriken Andetag.

