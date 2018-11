I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad fredag, 02 november 2018, 06:01 av Redaktionen

Agenda över vad som händer i kyrkor i dag och de närmaste dagarna.

Sävare församling/pastorat

Lördag 3 november Alla helgons dag

11 Sävare kyrka: Gudstjänst, Tomas Forsner

18 Saleby kyrka: Gudstjänst med ljuständning Salebykören, Tomas Forsner

Söndag 4 november

18 Norra Härene kyrka: Gudstjänst med ljuständning kören Gloria, Mikael Kjell

18 Hasslösa kyrka: Gudstjänst med ljuständning. Sävarekören, Judith Fagrell

Tisdagar 8,30-10: Sävare församlingshem. Frukost.kom. Frukost 30:-

Torsdagar 9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika

Sunnersbergs församling

Lördag 3 november – Alla helgons dag

18 Rackeby kyrka: Musikgudstjänst med In Chorus. Sahrin-Granevik.

Söndag 4 november

10 Kyrkans gård Lockörn: Mässa med söndagsskola. Göransson

16 Sunnersbergs kyrka: Minnesgudstjänst. Kyrkokören. Sahrin-Granevik.

18 Otterstads kyrka: Minnesgudstjänst. Göransson.

18 Gösslunda kyrka: Minnesgudstjänst. Göransson.

Lidköpings församling

Fredag 2 november

12,05 S:t Nicolai kyrka: Pilgrimsmässa

Lördag 3 november

11-24 S:t Nicolai kyrka. Konstafton. Utställning med ikoner målade av Lisa Chemnitz. Levande musik varje hel timme från kl 16 till 21.

11 S:t Nicolai kyrka: Mässa. Kjellqvist. Cantare medverkar.

Söndag 4 november

15,30 Skogsgläntan: Andakt

17 S:t Sigfrids kyrka: Mässa. Kjellqvist.

18 S:ta Maria kyrka: Musikgudstjänst. Jimmy Paulsson och Nina Tågerud, sång, Josefin Creutzer, piano. Tivemo.

Södra Kållands pastorat

Fredag 2 november

15 – 18 Gravsmyckningsdag i Järpås kyrka. Välkommen in i kyrkan, tänd ett ljus och värm dig med en kopp kaffe. Andakt kl. 17, Magnus Magnusson.

15 – 18 Gravsmyckningsdag i Kållands-Åsaka, Råda och Mellby kyrka. Välkommen in i kyrkorna, tänd ett ljus, värm dig med en kopp kaffe och lyssna till orgelmusik. Andakt kl. 16 i Mellby kyrka, Markus Hagberg.

15-18 Gravsmyckningsdag i Örslösa församlings kyrkor utom i Tådene och Norra Kedums kyrka. Välkommen in i kyrkan, tänd ett ljus och värm dig med en kopp kaffe. Andakt i Karaby kyrka kl. 15, Väla kyrka kl. 16 (sång: Stina Svantesson och Erika Hellström) och i Örslösa kyrka kl. 17. Präst: Josef Ekesryd.

Lördag 3 november

10 Högmässa i Järpås kyrka, Magnus Magnusson. Järpåskören medverkar. Kyrkkaffe i församlingshemmet.

10 Familjemässa i Kållands-Åsaka kyrka, Markus Hagberg. Durklangen medverkar.

11 Högmässa i Tranums kyrka, Josef Ekesryd. Gillstadkören medverkar.

17 Minnesgudstjänst i Tuns kyrka, Johnny Hagberg. Silviikören medverkar. Ljuständning för de under året bortgångna.

Söndag 4 november

10 Högmässa i Mellby kyrka, Magnus Magnusson. Bibelutdelning till konfirmanderna, som även medverkar med ett drama.

17 Minnesgudstjänst i Råda kyrka, Markus Hagberg. Nova Voces medverkar. Ljuständning för de under året bortgångna. Kyrkkaffe i församlingshemmet.

17 Minnesgudstjänst i Örslösa kyrka, Josef Ekesryd. Con Futuro medverkar. Ljuständning för de under året bortgångna.

18 Minnesgudstjänst i Häggesleds kyrka, Magnus Magnusson. Järpåskören medverkar. Ljuständning för de under året bortgångna.

Måndag 5 november

9.30 – 11.30 Stor & Liten i Järpås församlingshem. Öppen förskola 0-5 år.

9.30 – 12 Stor & Liten i Mellby kyrkstuga. Öppen förskola 0-5 år.

9.30 – 11 Café Grace i Örslösa kyrka. Öppen mötesplats för daglediga.

Tisdag 6 november

9.30 – 11 Café Grace i Tuns församlingshem. Öppen mötesplats för daglediga.

17 – 19 Tisdagsträff med bandagerivning i Råda församlingshem. Samtal och fika.

Torsdag 8 november

9.30 – 12 Stor & Liten i Råda församlingshem. Öppen förskola 0-5 år.

12 Sopplunch med andrum i Råda församlingshem.

14.30 Mässa på Bräddegårdens äldreboende, Johnny Hagberg.

Fredag 9 november

17.30 – 21 Ungdomsgrupp 12+ i Tuns församlingshem.

18 – 21 Fredax åk. 7+ i Järpås församlingshem. Öppen mötesplats för ungdomar.

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 205.

Fredag 2 november

16 After work – Bibelsamtal, enkelt fika från kl 15.45

Lördag 3 november

12-24 Konstafton med Alf Johansson – 70 år med korsstygn. Föredrag kl.13.30 och 19.30. Kaffeservering

Söndag 4 november

11. Gudstjänst. Mikael Kjell m.fl. Kyrkkaffe

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping

Söndag 4 november

11: Allhelgonagudstjänst med parentation. Musikkåren medverkar. Eriksson Fulgencio och Fjällström.

Tisdag 6 november

10,30: Tisdagsträffen

17: Utelek på Margretelund.

Onsdag 7 november

Familjemiddag samt scouter och Musiklek.

