Lugn natt

Publicerad onsdag, 31 oktober 2018, 06:42 av Redaktionen

Polisen har inga rapporter om allvarliga brott eller olyckor i västra Sverige under natten till onsdagen. I Göteborg har åter en skottskadad person anträffats under tisdagskvällen och flera poliser har arbetat med fallet under natten. .