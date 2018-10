Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Kantstenar, porslinskruka, gammal leksak,

Publicerad tisdag, 30 oktober 2018, 08:40 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

Publicerat 29 oktober

Skänkes

Kantstenar

Äldre kantstenar, 75x25x5 cm

E-postsvar-klicka

27 oktober

Köpes

Porslinskruka

inomhus vit större cirka. 50 cm hög

Tel 0707-44 11 52

23 oktober

Säljes

Gammal leksak

Mekanisk 1940-tal tysk åsna. Pris 350 kr. (bilden är inte klickbar till större format)

Tel 0733-66 10 38

18 oktober

Säljes

Krogshowbiljetter



till Peter Jöbacks krogshow på Circus i Stockholm. Priset inkluderar bussresa samt boende på SAS Radisson och datumet är 10/11. Pris 3.000 kr (värde 4.600).

Tel 0703-xxx

17 oktober

Säljes

BMW vinterdäck

4 st friktion Hakkapeliitta R2 SUV Runflat 225/60 R17 99R på fälg. TPMS ventiler, mönsterdjup 8-9 mm. Suttit på X3, X4. Pris: 3.500 kr.

Tel 0705-xxx

15 oktober

Säljes

Soffbord

i ek. Bredd 85 cm, längd 130 cm och höjd 53 cm. Pris 100 kr.

Tel 0730-53 92 85

Säljes

Husbil Sänkt pris

Hymer 644 Fiat 2,8 l 128 hk. Svensksåld uttagen mars 03 12.900 mil

Stor service -1705 Alla oljer+ filter. Besiktigad 30/7 -18 utan anmärkning

6 bäddar, reg för 5 pers. 680 lång. Vinterförvarad inomhus. Höstpris 219.000:-

Mycket fint skick

Tel: 0761-63 69 99

Säljes

Matsalsbord

i ek B 100 L 180 med 6 klädda stolar. 1.000 kr

Tel 0730-xxx

12 oktober

Sökes

Snickarbod

Snickra?

Finns det något ställe där jag kan hobbysnickra? Jag ska flytta från hus till lägenhet i Lidköping och förlorar min snickarbod. Har någon en lokal som jag kan dela med någon annan snickeriintresserad? Jag har en hel del verktyg som nu blir vilsna.

Svara per epost

11 oktober

Säljes

Soffor

2 st skinnsoffor tresits för 700 kr per styck.

Tel. 0705-xxxx

Önskas

hyra

Lägenhet 2-3 rum önskas hyra i Lidköping.

Tel: 0705-12 84 89

10 oktober

Säljes

Trollingutrustning

2 st djupriggar Canon easytroll

3 st 7 fot patriot trollingspö

Ca 45 olika drag

Säljes som paket 3.000 kr

Telenr: 0705-xxx

Säljes

Matsalsbord



med 6 st stolar i ek. Stolen har en dyna med konstläder. Endast 1.500 kr.

Tele: 0703-xxx

8 oktober

Säljes

Säng

Kritter säng i fint skick. Pris: 350 kronor med stödbräda.

Tel 0702-17 63 17

Säljes

Snöslunga

Självgående. Pris: 400:-

Tel: 0731-xxxx. Finns i Lidköping

4 oktober

Säljes

Relaxfåtölj

fällbar i svart skinn med defekt massagefunktion. Pris: 1.000 kr

E-postsvar – klicka

Säljes

Amerikakista

Svart 100 kr

E-postsvar – klicka

Säljes

Uppslagsverk Sänkt pris

– Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, omfattar 21 band fram till 1996. Skicket är näst intill som nytt.

– Bonniers konversationslexikon, 14 band, 1937-1948

250 kronor för båda.

Tel. 0707-38 22 07

2 oktober

Skänkes

Gammal bäddsoffa

i ek bortskänkes

Tel: 0708-14 55 11

Säljes

hopfällbara extrasängar

med madrass, använda ett fåtal gånger. Pris 350:-

Tel; 0734-xxxx

1 oktober

Säljes

Soffbord

Ovalt soffbord i svart betsad ek, 2 år Nytt pris 500 kr

Tel: 0768-xxx2

Säljes

Soffa

Byggbar soffa i ljusblått tyg, 2 år. Pris 2.000 kr

Tel: 0768-xxxx

