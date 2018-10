Mötesplatsen

Agenda för föreningsliv och kultur

Publicerad måndag, 29 oktober 2018, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

MÅNDAG 29 OKTOBER

Kulturlovet

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Höstlov

14-16 Tuns bibliotek: Harry Potter-verkstad. Föranm senast 26/10 till e-post – namn o personuppgifter.

Lundsbrunns Rymdcenter

18-19 Bygdegården Lundsbrunn: Werner Herthnek berättar om ”Vår plats i universum”.

Film på bio

11.00 Christoffer Robin & Nalle Puh (sv. tal), 7 år

11.00 Knattefilm: Sagoland, Barntillåten

12.30 Pettson och Findus – Findus flyttar hemifrån, Barntillåten

14.30 Smallfoot (2D, sv. tal), Barntillåten

16.45 Halvdan Viking, 7 år

19.00 Teater: Polarfararna

19.00 A Star Is Born, 7 år

TISDAG 30 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning när det gäller mobiler, datorer

samt surfplattor. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30 20 kr/tillfälle

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

Balansföreläsning med Arbetsteraput & Sjukgymnast kl. 14:30-16:00

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Kenneth och Cathrine Lundell sjunger.

Höstlov

13-17 stadsbiblioteket: Harry Potter-skaparverkstad. Från 8 år. Föranm senast 29/10 till e-post – namn o personuppgifter. 15-17 Film: Fantastiska vidunder och var man hittar dem. Från 11 år. Biljetter från 23/10 bibliotekets reception.

Sagostund 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

Lundsbrunns rymdcenter

16-18 Lundsbrunns bygdegård: Andreas Hansen lär ut filmredigering och användning av videokamera.

Film på bio

10.00 Lovbio: Upp i det blå

11.00 Knattefilm: Sagoland, Barntillåten

12.30 Superhjältarna 2 (2D, sv. tal), 7 år

15.15 Smallfoot (2D, sv. tal), Barntillåten

17.30 Lyrro, 11 år

17.30 Christoffer Robin & Nalle Puh (sv. tal), 7 år

19.45 The Girl in the Spider’s Web, 15 år

19.45 A Star Is Born, 7 år

ONSDAG 31 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

15:00 Halloween med Lena Zylberstein, bibliotikarie, som överraskar oss till

eftermiddagskaffet med något Halloween inspirerat.

Kaffe och Halloweenbakelse, 24kr.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Sångfåglarna från Svenska kyrkan kl. 14:30-16:00

Höstlov

10,30 Folkets Hus: Upp i det blå. Gratisbiljetter bokas från 24/10 i bibliotekets reception 770050.

10-11,30 Järpås Bibliotek: Harry Potterskaparvekrstad. Föranm senast 29/10 till e-post – namn o personuppgifter.

13-14,30 Vinninga Bibliotek: Harry Potterskaparvekrstad. Föranm senast 29/10 till e-post – namn o personuppgifter.

18,30-20 Stadsbiblioteket/Konsthallen: Creepypasta med Jack Werner. Lyssna på hans värsta spökhistorier. Föranm till bibliotekets reception.

Pyttestund – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

Om mäns våld och jämställdhet

18,30 biblioteket: Gösta Zachrisson, Amnesty, föreläser.

Husaby hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Berättarkväll om att växa upp i sandtorp. Bengt-Göran Nilsson berättar. Kaffeservering.

Bandy

19 Sparbanken Lidköping Arena: Villa – Edsbyn

Film på bio

10.30 Lovbio: Upp i det blå.

11.00 Pettson och Findus – Findus flyttar hemifrån, Barntillåten

13.00 Smallfoot (2D, sv. tal), Barntillåten

13.00 Knattefilm: Sagoland, Barntillåten

14.15 Superhjältarna 2 (2D, sv. tal), 7 år

15.15 Christoffer Robin & Nalle Puh (sv. tal), 7 år

17.00 Halvdan Viking, 7 år

18.00 Nötknäpparen och de fyra världarna (2D), 11 år

19.15 Lyrro, 11 år

20.15 Bohemian Rhapsody, Barntillåten

21.15 Halloween, 15 år

TORSDAG 1 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lutfiskslunch kl. 12:00-13:30 Föranmälan 17-26/10

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund, kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Musikföreställning för barn 3-8 år

10,30 Biblioteket: Kabaré va´mé. Närgånget mellan barn och instrument. Biljetter bibliotekets reception från 24/10 tel 770050.

Invigning Lundsbrunns rymdcenter

14-17: Lundsbrunns bygdegårdd: Dogge Doggelito leder rapworkshop.

17-21 Lundsbrunns bygdegård: Rymdcenter invigs med en mängd olika aktiviteter och arrangemang. Gratis fika m m.

Filmklubb

18,30 biblioteket: Föranm.

Film på bio

11.00 Christoffer Robin & Nalle Puh (sv. tal), 7 år

11.00 Pettson och Findus – Findus flyttar hemifrån, Barntillåten

13.00 Knattefilm: Sagoland, Barntillåten

13.30 Smallfoot (2D, sv. tal), Barntillåten

14.15 Halvdan Viking, 7 år

15.45 Nötknäpparen och de fyra världarna (2D), 11 år

16.30 Christoffer Robin & Nalle Puh (eng. tal), 7 år

18.00 A Star Is Born, 7 år

18.45 Leave No Trace, 7 år

21.00 The Girl in the Spider’s Web, 15 år

21.15 Venom (2D), 15 år

FREDAG 2 NOVEMBER

Kulturlov

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

10:15 Inomhusboule

14:30 Fikamys inför Allhelgonahelgen. Våra lokaler är upplysta av levande ljus och vi tänker på våra nära och kära. Kaffe & tårta, 24kr.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

PRO Lidköping

17 PRO-lokalen: Sillsexa. Anm senast 30/10 till 22729 eller lokalen tors 10-12 tel 23957.

Konsert

19 Esplanadteatern: Max Lagers New Orleans Stompers från Göteborg. Entré 150:- inkl. fika i pausen. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten.

LÖRDAG 3 NOVEMBER

Barnens konstafton

12-20 Folkets Hus: Konstjakt med ficklampa, eldshow, ungdomarnas egen salong, skapa själv i Konsthallen. Utställning och workshops.

Kulturlov

SÖNDAG 4 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé 14:30-16:30 Dambridgeklubben

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

14:30-16:30 Söndagscafé! Hem & Samhälle håller öppet

MÅNDAG 5 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Klädförsäljning Seniorshopen kl. 10:00-16:00

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Modevisning Seniorshopen kl. 14:30-16:00

Efterätten om bevarande av slott

14,30 biblioteket: Slottsarkitekt Allan Ahlman berättar om Läckö slott och Bohus fästning. 50:- inkl fika.

TISDAG 6 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Fira Gustav Adolfsdagen med bakelse & föreläsning Birgitta Eriksson ”Drottningar” kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

9 -12: SeniorNet, 30 minuters kostnadsfri rådgivning när det gäller mobil, surfplatta eller dator. Föranmälan krävs, tel.771288

9-16:30 Gustav Adolfs dagen. Fira med kaffe & bakelse, 24kr.

14-16: Glaucomcafé, för dig med grön starr.

14:30: Seniorsingers, sång- & musikgrupp, övning

Sagostund 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Tisdagsdans

ONSDAG 7 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

16:30 Pubkväll med musikunderhållning av Micke Holm, köket erbjuder hamburgertallrik. Föranmälan senast 5/11, tel. 771288.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Lunchbuffé kl. 12:00-13:30

Syn & hörsel Drop-IN kl. 13:30-14:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

Pyttestund – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

Lidköpings Tekniska Förening

18,30 Biblioteket: Miljöbil-seminariet ”Din nästa bil” om bl a aspekter som teknik, miljöpåverkan, prestanda och ekonomi. Begränsat antal deltagare, kostnadsfria biljetter hämtas på biblioteket från 31 oktober.

TORSDAG 8 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Fabbe Fabiansson – Lidköping med omnejd i bild & tal kl. 14:30-16:00

Naturum föredrag

18,30 naturum Vänerskärgården: Föredrag om våra globala mål för en hållbar utveckling med Sofia Svarfvar. Föranm krävs.

FREDAG 9 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

10:15 Inomhusboule

14:30 Filmvisning i våra lokaler. ”Min vän Elsa” en film av Stefan Quinth.

LÖRDAG 10 NOVEMBER

SÖNDAG 11 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

14:30-16:30 Söndagscafé! SPF håller öppet

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidk. bridgeklubb

Löjrommens dag

Spiken – matmarknad m m

Familjesöndag

11-16 Vänermuseet: vernissage och boksläpp i Sjöfrua Kajsas tecken. Kom utklädd till sagoväsen eller skapa förklädnad i skaparverkstaden. Korv att köpa. ”Sova Räv” – en berättarföreställning om djur (kl 13).

MÅNDAG 12 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17: Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittyoga kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

TISDAG 13 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

9-12: SeniorNet, 30 minuters kostnadsfri rådgivning när det gäller mobil, surfplatta eller dator. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass

Sagosstund 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog. Säsongsavslutning

Svenska Turistföreningen Lidköping

18,30 Studiefrämjandet Kållandsgatan 20. STF-kväll med Ingrid Johnsson, Kållandsö som berättar om Mary Andersson, Saleby, och hennes karriär i USA. Föranm till Maria Albinsson 0705-138072.

ONSDAG 14 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

15: Dans med Folkets Parks ideella förening. Jörgen Johansson med sitt gäng bjuder upp till dans (foxtrot) till gammal härlig musik. Sväng dina lurviga eller slå dig ner och se andra dansa. Fika finns att köpa!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Pyttestund – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog. Säsongsavslut.

Ett nytt hjärta

18,30 Biblioteket: Arvid Ståhlgren berättar om livet som hjärttransplanterad.

Husaby Hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Berättarkväll om en kärlekshistsoria med Blombergsanknytning. Margareta Arwidsson berättar. Kaffeservering.

TORSDAG 15 NOVEMBER

Barnverksamhet

Vänermuseet: Gör gipsavtryck av barnens händer och fötter.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10-12: Drop in hos syn- & hörselinstruktör

10:15 Cirkelträning

14-15:30 Volontärverksamheten har öppet hus. Ewa, volontärsamordnare finns på plats och svarar på dina frågor samt bjuder på kaffe med dopp.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Biomys med Tårtgeneralen kl. 14:00-16:00

FREDAG 16 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00 julavslutning åter 11/1

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

10:15 Inomhusboule

14: Trivselbingo, 5 spel med paus för fika, 20kr/bricka. Vinst till alla!

Näringslivsdag

11,30-16: Lunchföreläsning med Per Schlingmann. Arr: Tillväxt Lidköping.

19 Stadt: Näringslivsfest med prisutdelningar, middag och dans.

LÖRDAG 17 NOVEMBER

Barnens bästa lördag

12 Folkets Hus: Pannkaksfest och pyssel samt 14,30 barnteater av Dotterbolget: Hunden

Lunchmusik

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

SÖNDAG 18 NOVEMBER

Tomtepromenad

14.30 – 15.30 Örslösa IP. Start för Örslösa Damklubbs traditionsenliga Tomtepromenad. I skogen sitter Tomten och väntar på önskelistor och nissarna bjuder på glögg och pepparkaka. Startavgift vuxna 30 kr Barn 20 kr. Kaffe och korv-servering samt lotterier.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidk. Bouleklubb

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

14:30-16:30 Söndagscafé! HjärtLung håller öppet

MÅNDAG 19 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17: Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

TISDAG 20 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

9-12: SeniorNet, 30 minuters kostnadsfri rådgivning när det gäller mobil, surfplatta eller dator. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, övningMötesplats

Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:00

Boule kl. 10:00-11:30

Musikcafé kulturkontakten kl. 14:30-16:00

Bokcafé

17-18,30 Stadsbiblioteket: Bokprat av elever från Månesköldskolan, författarbesök. För föräldrar till barn 8-12 år. Anm till 770050 senast 17/11.

ONSDAG 21 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

16: Musikcafé med Martin Forsmoo som spelar gitarr och bjuder på någon egen låt samt musik av Tommy Emmanuel, Chet Atkins och Joe Robinson. Vårt café erbjuder ägg- och sill smörgås, köttbullesmörgås och nybakad fika. Välkommen!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa i biblioteket kl. 14:30-16:00

Att bo i kulturmiljö

18,30 Biblioteket: Sara Roland, Ekesbo på Kållandsö, berättar.

TORSDAG 22 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00 julavslutning åter 10/1

Dörrkransdekorering kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:45 Sopplunch med bio. Filmen ”Colette” visas. Föranmälan from 29/10, max 4 platser/person. Tel.771288

FREDAG 23 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Lär dig dansa enkel Salsa med Hilm & Frida kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

10:15 Inomhusboule

15:30 Afternoon tea! Kom och njut av ljumna scones, kex, marmelader, ost och små bakverk. 40kr inkl. te eller kaffe.

Show Björn Skifs

Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs – Bitar ur mitt liv.

LÖRDAG 24 NOVEMBER

Lättästcafé

Biblioteket

Familjelördag med tema skräpigt men skoj

Vänermuseet: Hälsa- miljö- och säkerhetsingenjör Lisa Torstensson informerar om avfall.

Show Björn Skifs

19,30 Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs – Bitar ur mitt liv.

SÖNDAG 25 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Vinninga PRO

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

14:30-16:30 Söndagscafé! Släktforskarföreningen håller öppet

MÅNDAG 26 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17: Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

TISDAG 27 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30 julavslutning åter 21/1

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

9-12: SeniorNet, 30 minuters kostnadsfri rådgivning när det gäller mobil, surfplatta eller dator. Föranmälan krävs, tel.771288 10:15 Balans/Styrka, träningspass

14-15:30 It-café Mobil & surfplatta i vardagen

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte Tiverman och Leif Henrik spelar och sjunger.

Alzheimerföreningen Lidköping

18 Seniorcenter: Anhörigcafé. Antikvarie Lars-Göran Nilsson ger en ”sittande stadsvandring”.

ONSDAG 28 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14: Fallförebyggande. Få tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen. Arbetsterapeut Anita Petersson och sjukgymnast Sandra Carlander håller i en föreläsning med tre teman: mat, motion och medicin. Fika finns att köpa!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30 julavslutning åter 21/1

Att resa utanför allfarvägarna

18,30 Biblioteket: Gabriel Brunegård berättar. gratisbiljetter från 21 nov.

TORSDAG 29 NOVEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30 inställt

Julbord med underhållning av Anita Klason kl. 14:00-16:00

Filmklubb

18,30 Biblioteket: Föranm.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

FREDAG 30 NOVEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Kåldolmslunch kl. 12:00-13:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel.771288.

10:15 Inomhusboule

14:30 Adventsmys med lotteri . Vi tjuvstartar advent med god adventsfika och ett lotteri. 5kr/lott, kaffe och kaka, 24kr.

ONSDAG 5 DECEMBER

Husaby Hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Julfest samt om boken Söder om Kinnekulle. Föranm till 0511-343040 senast 28 nov.

TORSDAG 6 DECEMBER

Föredrag på naturum

18,30 naturum Vänerskärgården: ”Moder Jord – för god att kolsyra” med Staffan Lindberg. Föranm krävs.

LÖRDAG 8 DECEMBER

Jul i Ajax

Målaregatan 8: Vänermuseet öppnar lägenheten som visar hur jul firades för hundra år sedan. Glögg och pepparkakor.

FAMILJELÖRDAG PÅ STADSBIBLIOTEKET

11-14 : sagostunder, tealter och kreativt skapande. Invigning av Alfons Åberg-utställning 20:-/barn från 30 nov Bibl tecept. 770050

FREDAG 14 DECEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan Folkets Park: Månadsmöte. Lucia, Hugo och Elsa Ljungkvist sjunger.

LÖRDAG 15 DECEMBER

FAMILJELÖRDAG

Vänermuseet: Tillverka tomtar och dekorationer i skaparverkstad. De yngre bör ha sällskap av vuxna.

LUNCHMUSIK

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

SÖNDAG 16 DECEMBER

Julkonsert

15: Folkets Hus: Direktsändning av julkonserten ”Jul i vårt hus” från Göteborgs Konserthus.

TORSDAG 20 DECEMBER

Krogshow Stjärnklar Jul

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 5 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

SÖNDAG 6 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

FREDAG 25 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

