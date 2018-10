Fortsatt nedgång på bostadspriser i Lidköping

Publicerad måndag, 22 oktober 2018, 14:07 av Björn Smitterberg

Bostadsrätterna fortsätter falla i pris i Lidköping. Nedgången de senaste tre månaderna är enligt Svensk Mäklarstatistik 15,30 procent, sett över ett år är nedgången 14 procent.

404 bostadsrätter i Lidköping har bytt ägare under de senaste tolv månaderna. Snittpriset har varit 764.000 kronor per lägenhet, eller 11.539 kronor per kvadratmeter.

Även villor har minskat i pris, men inte som bostadsrätterna. De senaste tre månaderna har priset på villor i Lidköping sjunkit med 0,1 procent och sett över tolv månader med 1,7 procent. 288 villor har bytt ägare under de senaste tolv månaderna och medelpriset har varit 2,488 miljoner kronor – 19.755 kronor per kvadratmeter.

Omsättningen på fritidshus har varit för liten för utslagsgivande statistik.