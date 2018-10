Mötesplatsen

Agenda för föreningsliv och kultur

Publicerad fredag, 19 oktober 2018, 01:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

OBS att inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post.

FREDAG 19 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

15:00 Höstinspiration med floristen Sara som ger oss goda råd och binder buketter i

höstens färger som sedan lottas ut. Därefter serverar köket bakad potatis med

2 sorters röror samt sallad. Kostnad: 80kr inkl. dryck, kaffe och kaka samt en lott.

Föranmälan, tel. 771288. Begränsat antal platser.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

Barnteater

16 Centrumhuset Götene: Barnteater. ”Min lillasyster Kanin”. Entre 30:-. Förköp på medborgarkontoret och Turistbyrån.

Sävare Hembygdsförening

18,30 Församlingshemmet: Höstträff. Skördegröt, Nils Drejholt medverkar.

Bandy

19 Sparbanken Lidköping Arena: Elitserien Villa -Tellus

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Unga Astrid, 7 år

11.00 Goliat, 15 år 1 tim 29 min

13.00 Juliet, Naked, Barntillåten

13.45 First Man, 11 år

15.15 Pettson och Findus – Findus flyttar hemifrån, Barntillåten

16.45 Christoffer Robin & Nalle Puh (sv. tal), 7 år

17.15 Colette, 7 år

18.00 Röda Kvarn A Star Is Born, 7 år

19.00 Lyrro, 11 år

19.45 Bad Times at the El Royale, 15 år

21.00 Halloween, 15 år

21.00 Röda Kvarn Venom (2D), 15 år

LÖRDAG 20 OKTOBER

Lunchmusik

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

Opera

19 Folkets Hus direkt från Metropolitan: Simson & Delila,

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

14.00 Knattefilm: Sagoland, Barntillåten

14.30 First Man, 11 år

15.15 Colette, 7 år

16.00 Röda Kvarn Smallfoot (2D, sv. tal), Barntillåten

17.45 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

18.15 Röda Kvarn Lyrro, 11 år

20.15 Night School, 7 år

20.15 Röda Kvarn Halloween, 15 år 1 tim 46 min

SÖNDAG 21 OKTOBER

Vårstjärnan/Kållandsö IOGT

14 Ordenshuset: Karusellen.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé 14,30-16

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé

Konsert

16 Liljestensskolan: Hällekis musikkår och Skara manskör

Opera

19 Folkets Hus direkt från Metropolitan: Simson & Delila,

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 Christoffer Robin & Nalle Puh (sv. tal), 7 år

15.00 Pettson och Findus – Findus flyttar hemifrån, Barntillåten

17.00 Röda Kvarn A Star Is Born, 7 år

17.15 Lyrro, 11 år

17.15 Unga Astrid, 7 år

MÅNDAG 22 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittyoga kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Ung livsstil

18,30 biblioteket: Livsstilspedagog Anna Nygren.

Idrottshistoriska sällskapet Götene

18,30 Centrumhuset: Idrottscafé med Kenth Selmosson.

Götene Dykarklubb

Götene Badhus: Prova på dyk. Anm senast 5 oktober Tel 0731-800925.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

17.30 First Man, 11 år

18.00 Lyrro, 11 år

20.00 Halloween, 15 år

20.30 Johnny English Strikes Again, 7 år

TISDAG 23 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning när det gäller mobiler, datorer

samt surfplattor. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, övning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30 20 kr/tillfälle

Boule kl. 10:00-11:30

(Öppet 10-14)

Sagostund 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

Svenska Turistföreningen Lidköping

18,30 Bibliotekets entré. Visning av biblioteket. Entréavg. Föranm till Maria Albinsson 0705-138072.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 A Star Is Born, 7 år

18.00 Kusama: Infinity, Barntillåten 1 tim 17 min

20.00 Lyrro, 11 år

21.00 Venom (2D), 15 år

ONSDAG 24 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Klädförsäljning kl. 10:00-16:00

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Modevisning kl. 14:30-16:00

Pyttestund – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

SKPF-Pensionärerna

15 Lidbeckska huset: Ulf Fabiansson visar film och bilder, lotteri, fika. Anm senast 22/10 till tel 0705-981976.

Rackeby IK Dam

18 Idrottsmuseet: Återträff för spelare och ledare från 1970-1980-talen. Anm delt till museet 21617, tis-fre 9-12.

Besärning

18,30 Biblioteket: Trädgårdskonsulent Henrik bodin. 20:- medarr: Lidköpings Trädgårdsförening

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 First Man, 11 år

11.00 Kusama: Infinity, Barntillåten

13.00 Unga Astrid, 7 år

16.00 Goliat, 15 år

20.30 Juliet, Naked, Barntillåten

TORSDAG 25 OKTOBER

Bebisbus

Vänermuseet: sångstund med öppna förskolan.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:45 Sopplunch med bio på Folkets Hus, film Unga Astrid, föranmälan, tel. 771288

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

(Öppet 10-14)

Strö Hembygdsförening

18 Flarken, Språön: Husförhör. Äldre stil på kläder, tionde, servering.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen: Bengt-Göran Nilsson om den norska varsvindustrin

Lidköpings Tekniska förening

19 The View: 70-årsjubileum med måltidsbuffé, aktuella kommunala projekt, historisk bildvisning m m. Anm genom insättning 100 kr på bg 5290-2764 före 22 okt. Ange namn o tel. Jubileet ersätter årets julfest.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Barnvagnsbio: Johnny English Strikes Again, 7 år

12.00 Kortfilm med soppa

18.00 Lyrro, 11 år

18.00 Allt för min son, 15 år

20.15 A Star Is Born, 7 år

20.15 First Man, 11 år

FREDAG 26 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

14:00 Potatisens dag! Föreläsning med potatisbonden Erik Pettersson från Fotegården

utanför Vinninga. Vad vet du om potatis, varför är den så omtyckt?

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

(Öppet 10-14)

LÖRDAG 27 OKTOBER

Husaby Hembygdsförening

09 Hembygdsgården: Höststädning. fika

Barnens bästa lördagar

12 Folkets Hus: Pannkaksfest och pyssel samt 14,30 barnteater med Eva Funck och Hönapöna: Djungelns hemlighet. Vuxna i barns sällskap gratis.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sopplunch med föreläsning kl. 12:00-15:00

SÖNDAG 28 OKTOBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé 14,30-16

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé

MÅNDAG 29 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Höstlov

14-16 Tuns bibliotek: Harry Potter-verkstad. Föranm senast 26/10 till e-post – namn o personuppgifter.

Lundsbrunns Rymdcenter

18-19 Bygdegården Lundsbrunn: Werner Herthnek berättar om ”Vår plats i universum”.

TISDAG 30 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning när det gäller mobiler, datorer

samt surfplattor. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30 20 kr/tillfälle

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

Balansföreläsning med Arbetsteraput & Sjukgymnast kl. 14:30-16:00

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Kenneth och Cathrine Lundell sjunger.

Höstlov

13-17 stadsbiblioteket: Harry Potter-skaparverkstad. Från 8 år. Föranm senast 29/10 till e-post – namn o personuppgifter. 15-17 Film: Fantastiska vidunder och var man hittar dem. Från 11 år. Biljetter från 23/10 bibliotekets reception.

Sagostund 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

Lundsbrunns rymdcenter

16-18 Lundsbrunns bygdegård: Andreas Hansen lär ut filmredigering och användning av videokamera.

ONSDAG 31 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

15:00 Halloween med Lena Zylberstein, bibliotikarie, som överraskar oss till

eftermiddagskaffet med något Halloween inspirerat.

Kaffe och Halloweenbakelse, 24kr.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Sångfåglarna från Svenska kyrkan kl. 14:30-16:00

Höstlov

10,30 Folkets Hus: Upp i det blå. Gratisbiljetter bokas från 24/10 i bibliotekets reception 770050.

10-11,30 Järpås Bibliotek: Harry Potterskaparvekrstad. Föranm senast 29/10 till e-post – namn o personuppgifter.

13-14,30 Vinninga Bibliotek: Harry Potterskaparvekrstad. Föranm senast 29/10 till e-post – namn o personuppgifter.

18,30-20 Stadsbiblioteket/Konsthallen: Creepypasta med Jack Werner. Lyssna på hans värsta spökhistorier. Föranm till bibliotekets reception.

Pyttestund – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

Om mäns våld och jämställdhet

18,30 biblioteket: Gösta Zachrisson, Amnesty, föreläser.

Husaby hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Berättarkväll om att växa upp i sandtorp. Bengt-Göran Nilsson berättar. Kaffeservering.

TORSDAG 1 NOVEMBER

Musikföreställning för barn 3-8 år

10,30 Biblioteket: Kabaré va´mé. Närgånget mellan barn och instrument. Biljetter bibliotekets reception från 24/10 tel 770050

Invigning Lundsbrunns rymdcenter

14-17: Lundsbrunns bygdegårdd: Dogge Doggelito leder rapworkshop.

17-21 Lundsbrunns bygdegård: Rymdcenter invigs med en mängd olika aktiviteter och arrangemang. Gratis fika m m.

Filmklubb

18,30 biblioteket: Föranm.

FREDAG 2 NOVEMBER

PRO Lidköping

17 PRO-lokalen: Sillsexa. Anm senast 30/10 till 22729 eller lokalen tors 10-12.

Konsert

19 Esplanadteatern: Max Lagers New Orleans Stompers från Göteborg. Entré 150:- inkl. fika i pausen. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten.

LÖRDAG 3 NOVEMBER

BARNENS KONSTAFTON

12-20 Folkets Hus: Konstjakt med ficklampa, eldshow, ungdomarnas egen salong, skapa själv i Konsthallen. Utställning och workshops.

MÅNDAG 5 NOVEMBER

Efterätten om bevarande av slott

14,30 biblioteket: Slottsarkitekt Allan Ahlman berättar om Läckö slott och Bohus fästning. 50:- inkl fika.

TISDAG 6 NOVEMBER

SAGOSTUND 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Tisdagsdans

ONSDAG 7 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

PYTTESTUND – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

DIN NÄSTA BIL

18,30 Biblioteket: Råd och tips om personbilsköp, om ny teknik. Hugo Franzén från Lidköpings Tekniska Förening.

TORSDAG 8 NOVEMBER

Naturum föredrag

18,30 naturum Vänerskärgården: Föredrag om våra globala mål för en hållbar utveckling med Sofia Svarfvar. Föranm krävs.

SÖNDAG 11 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spiken – matmarknad m m

FAMILJESÖNDAG

11-16 Vänermuseet: vernissage och boksläpp i Sjöfrua Kajsas tecken. Kom utklädd till sagoväsen eller skapa förklädnad i skaparverkstaden. Korv att köpa. ”Sova Räv” – en berättarföreställning om djur (kl 13).

TISDAG 13 NOVEMBER

Sagosstund 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog. Säsongsavslutning

Svenska Turistföreningen Lidköping

18,30 Studiefrämjandet Kållandsgatan 20. STF-kväll med Ingrid Johnsson, Kållandsö som berättar om Mary Andersson, Saleby, och hennes karriär i USA. Föranm till Maria Albinsson 0705-138072.

ONSDAG 14 NOVEMBER

PYTTESTUND – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog. Säsongsavslut.

ETT NYTT HJÄRTA

18,30 Biblioteket: Arvid Ståhlgren berättar om livet som hjärttransplanterad.

HUSABY HEMBYGDSFÖRENING

19 Hembygdsgården: Berättarkväll om en kärlekshistsoria med Blombergsanknytning. Margareta Arwidsson berättar. Kaffeservering.

TORSDAG 15 NOVEMBER

Barnverksamhet

Vänermuseet: Gör gipsavtryck av barnens händer och fötter.

FREDAG 16 NOVEMBER

Näringslivsdag

11,30-16: Lunchföreläsning med Per Schlingmann. Arr: Tillväxt Lidköping.

19 Stadt: Näringslivsfest med prisutdelningar, middag och dans.

LÖRDAG 17 NOVEMBER

Barnens bästa lördag

12 Folkets Hus: Pannkaksfest och pyssel samt 14,30 barnteater av Dotterbolget: Hunden

Lunchmusik

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

TISDAG 20 NOVEMBER

BOKCAFÉ

17-18,30 Stadsbiblioteket: Bokprat av elever från Månesköldskolan, författarbesök. För föräldrar till barn 8-12 år. Anm till 770050 senast 17/11.

ONSDAG 21 NOVEMBER

Att bo i kulturmiljö

18,30 Biblioteket: Sara Roland, Ekesbo på Kållandsö, berättar.

FREDAG 23 NOVEMBER

Show Björn Skifs

Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs – Bitar ur mitt liv.

LÖRDAG 24 NOVEMBER

Lättästcafé

Biblioteket

Familjelördag med tema skräpigt men skoj

Vänermuseet: Hälsa- miljö- och säkerhetsingenjör Lisa Torstensson informerar om avfall.

Show Björn Skifs

19,30 Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs – Bitar ur mitt liv.

TISDAG 27 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte Tiverman och Leif Henrik spelar och sjunger.

Alzheimerföreningen Lidköping

18 Seniorcenter: Anhörigcafé. Antikvarie Lars-Göran Nilsson ger en ”sittande stadsvandring”.

ONSDAG 28 NOVEMBER

Att resa utanför allfarvägarna

18,30 Biblioteket: Gabriel Brunegård berättar. gratisbiljetter från 21 nov.

TORSDAG 29 NOVEMBER

Filmklubb

18,30 Biblioteket: Föranm.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

ONSDAG 5 DECEMBER

Husaby Hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Julfest samt om boken Söder om Kinnekulle. Föranm till 0511-343040 senast 28 nov.

TORSDAG 6 DECEMBER

Föredrag på naturum

18,30 naturum Vänerskärgården: ”Moder Jord – för god att kolsyra” med Staffan Lindberg. Föranm krävs.

LÖRDAG 8 DECEMBER

Jul i Ajax

Målaregatan 8: Vänermuseet öppnar lägenheten som visar hur jul firades för hundra år sedan. Glögg och pepparkakor.

FAMILJELÖRDAG PÅ STADSBIBLIOTEKET

11-14 : sagostunder, tealter och kreativt skapande. Invigning av Alfons Åberg-utställning 20:-/barn från 30 nov Bibl tecept. 770050

FREDAG 14 DECEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan Folkets Park: Månadsmöte. Lucia, Hugo och Elsa Ljungkvist sjunger.

LÖRDAG 15 DECEMBER

FAMILJELÖRDAG

Vänermuseet: Tillverka tomtar och dekorationer i skaparverkstad. De yngre bör ha sällskap av vuxna.

LUNCHMUSIK

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

SÖNDAG 16 DECEMBER

Julkonsert

15: Folkets Hus: Direktsändning av julkonserten ”Jul i vårt hus” från Göteborgs Konserthus.

TORSDAG 20 DECEMBER

Krogshow Stjärnklar Jul

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 5 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

SÖNDAG 6 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

FREDAG 25 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

www.lidkopingsnytt.nu.