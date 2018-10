Polisen manar: Skydda din identitet mot bedragare!

Publicerad onsdag, 17 oktober 2018, 11:10 av Redaktionen

Tänk säkert – skydda din viktigaste information!

Enligt BRÅ anmäldes totalt 752 000 bedrägeribrott under första halvåret i år. Inom kategorin bedrägeribrott var datorbedrägeri den brottstyp som ökade mest under det första halvåret 2018. Bedrägerier med hjälp av internet ökade under samma tid

med 24 procent till 12 900 brott.

Göte Green arbetar på polisens bedrägerissektion i region Väst.

– Vi ser tydligt även här i region Väst att bedrägeribrotten där någon använder andras identitet ökar. Men det finns bra sätt att skydda sina id-uppgifter och det vill vi informera om, säger han.

Göte Green berättar om ett aktuellt ärende i Göteborg där dom föll den 18 juni i år. Ett ganska typiskt fall av id-kapning enligt honom:

Två kvinnor besökte ett café i Göteborg och efter besöket upptäckte en av kvinnorna att hon blivit bestulen på sitt betalkort.

– Det var rörigt och trångt som det är på caféer. En av kvinnorna blev på något sätt bestulen på sitt kort och det togs ut pengar på det med hennes kod, säger han.

I det här fallet kunde mannen fällas efter att kameraövervakning i lokalen visade att han varit på caféet och satt vid ett bord vid sidan om kvinnorna.

– Troligtvis har mannen sett när kvinnan slog sin kod vid köpet. Kvinnorna har sedan distraherats av något i den röriga cafélokalen och mannen fick på något sätt möjlighet att komma åt kortet som låg i väskan.

Mannen hade satt i system att följa efter personer in på caféer och matställen. I det här fallet dömdes han på målsägandes berättelse men framför allt eftersom det fanns kameraövervakning i lokalen. Ärendet omfattar cirka tio personer som blivit drabbade och som fick skadestånd på motsvarande cirka 183.000 kronor.

Det finns flera sätt att aktivt skydda sin identitet.

– Först och främst ska du alltid aktivt skydda dina koder till kort och bank-id. Du bör också skydda din post genom att ha en låst brevlåda vid huset och se till så att post som lämnas i brevinkast i dörren inte går att ”fiska upp” upp utifrån, säger Göte Green.