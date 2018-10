Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: Bord, husbil, matsalsbord

Publicerad tisdag, 16 oktober 2018, 05:00 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdateras med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 15 oktober

Säljes

Soffbord

i ek. Bredd 85 cm, längd 130 cm och höjd 53 cm. Pris 100 kr.

Tel 0730-53 92 85

Säljes

Husbil

Hymer 644 Fiat 2,8 l 128 hk. Svensksåld uttagen mars 03 12.900 mil

Stor service -1705 Alla oljer+ filter. Besiktigad 30/7 -18 utan anmärkning

6 bäddar, reg för 5 pers. 680 lång. Vinterförvarad inomhus. Höstpris 229.000:-

Mycket fint skick

Tel: 0761-63 69 99

Säljes

Matsalsbord

i ek B 100 L 180 med 6 klädda stolar. 1.000 kr

Tel 0730-53 92 85

12 oktober

Sökes

Snickarbod

Snickra?

Finns det något ställe där jag kan hobbysnickra? Jag ska flytta från hus till lägenhet i Lidköping och förlorar min snickarbod. Har någon en lokal som jag kan dela med någon annan snickeriintresserad? Jag har en hel del verktyg som nu blir vilsna.

Svara per epost

11 oktober

Säljes

Soffor

2 st skinnsoffor tresits för 700 kr per styck.

Tel. 0705-26 76 34

Önskas

hyra

Lägenhet 2-3 rum önskas hyra i Lidköping.

Tel: 0705-12 84 89

10 oktober

Säljes

Trollingutrustning

2 st djupriggar Canon easytroll

3 st 7 fot patriot trollingspö

Ca 45 olika drag

Säljes som paket 3.000 kr

Telenr: 0705-41 54 31

Säljes

Matsalsbord

med 6 st stolar i ek. Stolen har en dyna med konstläder. Endast 1.500 kr.

Tele: 0703-07 95 22

8 oktober

Säljes

Säng

Kritter säng i fint skick. Pris: 350 kronor med stödbräda.

Tel 0702-17 63 17

Säljes

Snöslunga

Självgående. Pris: 400:-

Tel: 0731-42 45 24. Finns i Lidköping

4 oktober

Säljes

Relaxfåtölj

fällbar i svart skinn med defekt massagefunktion. Pris: 1.000 kr

E-postsvar – klicka

Säljes

Amerikakista

Svart 100 kr

E-postsvar – klicka

Säljes

Uppslagsverk

– Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, omfattar 21 band fram till 1996. Skicket är näst intill som nytt.

– Bonniers konversationslexikon, 14 band, 1937-1948

500 kronor för båda.

Tel. 0707-38 22 07

2 oktober

Skänkes

Gammal bäddsoffa

i ek bortskänkes

Tel: 0708-14 55 11

Säljes

hopfällbara extrasängar

med madrass, använda ett fåtal gånger. Pris 350:-

Tel; 0734-xxxx

1 oktober

Säljes

Soffbord

Ovalt soffbord i svart betsad ek, 2 år Nytt pris 500 kr

Tel: 0768-56 85 22

Säljes

Soffa

Byggbar soffa i ljusblått tyg, 2 år. Pris 2.000 kr

Tel: 0768-xxxx

27 september

Säljes

Flytoverall

Regatta. Storlek XL + 90 kg. Endast flyttestad. Pris 900:- eller bud.

Telefon: 0705-50 08 50

Säljes

Isborr

UR Rapala diameter 115 som nytt endast använt ett par gånger. Pris 600:-

Telefon: 0705-50 08 50

26 september

Säljes

Fälgar

Aluminiumfälgar med dåliga sommardäck som passar lite äldre Audi A4, A6 och Passat. Har senast suttit på en Passat -00. 7.5×16″, ET37, bultcirkel 5×112, navhål 57.1mm. Kompletta med kåpor, bultar och låsbultar. Pris: 400:- eller det vi båda tycker är vettigt.

E-postsvar – Klicka – Tel 0708-63 88 13

Skänkes

Skåp

Ivar (Ikea)

Tel 0510-2xxx

24 september

Säljes

Hundbur

Kombiburen, passar till bl.a Volvo V70. B55xh70xdj95cm. Nypris 4.300 kr. Säljes för 2.000 kr.

Tel: 0706-xxx

Säljes

Alufälgar

4 st. Alufälgar 7×16 bultcirkel 5/112 navhål 57 mm Suttit senast på en A4. Nokian dubbfria däck 4-5 mm 205/55 16. Pris 1.000kr Tel 0703-37 88 34

23 september

Säljes

Cykel

Rejäl Monark herrcykel, 3-växlad mycket gott skick. Pris 1.500:-

E-postsvar

Säljes

Furubord





Mått: 139 x 97 + tilläggsskiva 60 cm. Pris: 300:-

Mobilnr: 0706-xxxx

Säljes

Pigtittare





med två lådor. Spegelmått: 33 x 55 cm. Pris: 200:-

Mobilnr: 0706-xxx

Säljes

Skänk

Mått: 132 x 50. Pris: 300:-

Tel: 0706-xxx

18 september

Säljes

Sängram

med resårbotten. Vit rustik 200x90cm, resårbotten lite använd. Pris 300 kr

Tel: 0705-66 93 71

Säljes

Sänggavel

Sänggavel Höie , grå, Bredd90cm Höjd120cm Djup7cm , Nyskick nypris 2000 kr, säljes för 200 kr.

Tel: 0705xxx

