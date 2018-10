I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Agenda över vad som händer i kyrkor i dag och de närmaste dagarna.

Södra Kållands pastorat

Söndag 14 oktober

10 Familjegudstjänst i Järpås kyrka, Magnus Magnusson. Pärlankörerna medverkar. Kyrkkaffe.

10 Familjegudstjänst i Mellby kyrka, Markus Hagberg. Durklangen, Mariakören och Kyrkis medverkar. Bibelutdelning till 5-åringar. Kyrkkaffe.

11 Familjegudstjänst i Friels kyrka, Johnny Hagberg. Miniskutan och Skutan medverkar. Bibelutdelning till 6-åringar. Kyrkkaffe.

18 Musikgudstjänst i Mellby kyrka, Johnny Hagberg. Vivaldis ”Gloria” framförs av Rådakören och S:t Nicolai kyrkokör med orkester, under ledning av Kristin Lidholm och Christina Hedlund. Kyrkan öppnar kl.17.15. (se affisch)

18 Mässa i Gillstads kyrka, Magnus Magnusson.

Måndag 15 oktober

9.30 – 11.30 Stor & Liten i Järpås församlingshem. Öppen förskola 0-5 år.

9.30 – 12 Stor & Liten i Mellby kyrkstuga. Öppen förskola 0-5 år.

9.30 – 11 Café Grace i Örslösa kyrka. Öppen mötesplats för daglediga.

Tisdag 16 oktober

11 Gudstjänst på Björkhaga äldreboende, Magnus Magnusson.

14 – 16 Öppet hus i Järpås församlingshem, Magnus Magnusson. ”Café Grace” kommer på besök, med Linda Bjelkeflo och Erika Hellström! Fika och allsång.

17.30 – 19.30 Familjekväll ”Alltid sedd, alltid älskad!” i Råda församlingshem. Mat, pyssel, lek och uteaktiviteter. Ta med en ficklampa!

18 – 19.30 Tala tro i Mellby kyrkstuga, Lennart Börjeson. Bibelsamtal och fika.

Onsdag 17 oktober

17.30 – 19.30 Familjekväll ”Alltis sedd, alltid älskad!” i Råda församlingshem. Mat, pyssel, lek och uteaktiviteter. Ta med en ficklampa!

18 Mässa i Råda kyrka, Magnus Magnusson.

Torsdag 18 oktober

15 Andakt på Lugnets äldreboende, Josef Ekesryd.

18 Café Grace-gudstjänst i Karaby kyrka. Kaffe och kaka från kl. 17.40.

18.30 Mässa i Söne kyrka, Josef Ekesryd.

19 – 21 Tala tro – dela liv i Söne kyrkstuga, Josef Ekesryd. Samtal om tro och liv.

Sävare församling/pastorat

Söndag 14 oktober

11 Sävare kyrka: Mässa. Sävarekören samt Ludvig Svärdh och Ing-Marie Johansson, musik. Tomas Forsner präst.

18 Norra Härene kyrka: Gudstjänst med musik; Kören gloria, Salebykören, Majåkerskören, Projektkören, Inger Berzelius och Åsa Davidsson leder. Präst: Tomas Forsner.

Tisdag 16 oktober

9,30 Saleby församlingshem: Öppet hus; Lars Svensson, Kvänum, visar bilder och berättar om Japan. Kaffe, andakt m m.

Lördag 20 oktober

14 Härjevad bygdegård: Kyrkliga syföreningen firar 110 år. Andakt, servering, dragning av lotteri, sång och musik.

Tisdagar 8,30-10: Sävare församlingshem. Frukost.kom. Frukost 30:-

Torsdagar 9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika

Sunnersbergs församling

Söndag 14 oktober

10 Kyrkans gård: Mässa med söndagsskola. Glädjespridarna och Miniorerna medverkar. Burén.

16 Otterstads kyrka: Familjegudstjänst. Barnkörer. Sahrin-Granevik.

18 Sunersbergs kyrka: Gospelmässa. Con Brio Gospel. Burén.

Tisdag 16 oktober

19,30 Kyrkans gård-Lockörn: Mässa i Taizéanda. Burén.

Torsdag 18 oktober

19 Kyrkans gård – Lockörn: Temakväll om gudstjänsten – i dag om måltiden.

Lidköpings församling

Söndag 14 oktober

11 S:t Nicolai kyrka: Högmässa. Kören Cantare medverkar. Bengtsson.

17 S:t Sigfrids kyrka: Gudstjänst. Sigfridskören medverkar. Bengtsson.

18 S:ta Maria kyrka: Susanna Malm, sång & Josefin Creutzer, musiker, framför bl.a. Fly with me, Fält av guld, Meningen med livet, Där du andas (ur Arnfilmerna), Samson & Into the west

Måndag 15 oktober

16 Nicolaigården: Församlingskåren

Tisdag 16 oktober

14,30 Östhaga: Andakt

15,30 Solhaga: Andakt

16 S:ta Maria kyrka: Pilgrimsvandring 2 km. Mässa.

17 S:ta Maria kyrka: Veckomässa. Tivemo

Onsdag 17 oktober

11 S:t Nicolai: Öppen för enskilda besök.

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 205

Söndag 14 oktober

11 Gudstjänst med nattvard. Mikael Kjell, Sofia Ahlgren, Linda Björklund och Sven Wiksten. Skördeauktion och kyrkkaffe.

Tisdag 16 oktober

10 Ekumenisk bön

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping



Söndag 14 oktober

11: inbjuder FA till en upplevelsegudstjänst. Det blir upplevelser med lugna förtecken uppger Tina Ljungberg, som leder arrangemanget.

Tisdag 16 oktober

10,30: Fika med gemenskap.

17: Utelek, med samling vid amerikanska fotbollsplanen på Margretelund.

Onsdag 17 oktober

17: Familjemiddag (gärna med anmälan till kåren). I samlingen är det även scouter och Musiklek.

