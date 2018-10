Intervjuar för att få veta kunders önskemål

Publicerad tisdag, 09 oktober 2018

Just nu genomför kommunförvaltningen Teknisk Service en kundundersökning. Under oktober och november månad är det kanske just du som blir uppringd för en intervju med frågor kring vad du tycker om Lidköping Bredband, Vatten-Avlopp och Renhållning. Undersökningen riktar sig både till dig som privatperson och företagare.

Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym.

Teknisk Service är den förvaltning på Lidköpings kommun som ansvarar för kommunens elnät, bredbandsnät, vatten, avlopp och renhållning.