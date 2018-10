Privatannonserna – annonsera gratis

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdateras med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 2 oktober

Skänkes

Gammal bäddsoffa

i ek bortskänkes

Tel: 0708-14 55 11

Säljes

hopfällbara extrasängar

med madrass, använda ett fåtal gånger. Pris 350:-

Tel; 0734-43 20 99

1 oktober

Säljes

Soffbord

Ovalt soffbord i svart betsad ek, 2 år Pris 1.300 kr

Tel: 0768-56 85 22

Säljes

Soffa

Byggbar soffa i ljusblått tyg, 2 år. Pris 2.000 kr

Tel: 0768-56 85 22

27 september

Säljes

Flytoverall

Regatta. Storlek XL + 90 kg. Endast flyttestad. Pris 900:- eller bud.

Telefon: 0705-50 08 50

Säljes

Isborr

UR Rapala diameter 115 som nytt endast använt ett par gånger. Pris 600:-

Telefon: 0705-50 08 50

26 september

Säljes

Fälgar

Aluminiumfälgar med dåliga sommardäck som passar lite äldre Audi A4, A6 och Passat. Har senast suttit på en Passat -00. 7.5×16″, ET37, bultcirkel 5×112, navhål 57.1mm. Kompletta med kåpor, bultar och låsbultar. Pris: 400:- eller det vi båda tycker är vettigt.

E-postsvar – Klicka – Tel 0708-63 88 13

Skänkes

Skåp

Ivar (Ikea)

Tel 0510-24516/ 0706-68 27 36

24 september

Säljes

Hundbur

Kombiburen, passar till bl.a Volvo V70. B55xh70xdj95cm. Nypris 4.300 kr. Säljes för 2.000 kr.

Tel: 0706-xxx

Säljes

Alufälgar

4 st. Alufälgar 7×16 bultcirkel 5/112 navhål 57 mm Suttit senast på en A4. Nokian dubbfria däck 4-5 mm 205/55 16. Pris 1.000kr Tel 0703-37 88 34

23 september

Säljes

Cykel

Rejäl Monark herrcykel, 3-växlad mycket gott skick. Pris 1.500:-

E-postsvar

Säljes

Furubord





Mått: 139 x 97 + tilläggsskiva 60 cm. Pris: 300:-

Mobilnr: 0706-xxxx

Säljes

Pigtittare

med två lådor. Spegelmått: 33 x 55 cm. Pris: 200:-

Mobilnr: 0706-02 30 18

Säljes

Skänk

Mått: 132 x 50. Pris: 300:-

Tel: 0706-xxx

18 september

Säljes

Sängram

med resårbotten. Vit rustik 200x90cm, resårbotten lite använd. Pris 300 kr

Tel: 0705-66 93 71

Säljes

Sänggavel

Sänggavel Höie , grå, Bredd90cm Höjd120cm Djup7cm , Nyskick nypris 2000 kr, säljes för 200 kr.

Tel: 0705xxx

14 september

Säljes

TV

LG Plasmatv 82cm × 46cm Begagnad. Pris 500:-

Svar endast sms till 07…

12 september

Säljes

Rostfri bänk

Tel: 0

9 september

Säljes

Kopparkärl

Gryta 30 cm i diameter 15 cm hög. Med lock. Hämtas i Lidköping. Pris: 150 kr

Tel 0733-66 10 38

8 september

Säljes

cykelhållare

Thule cykelhållare kompl med nycklar. 500 kr.

Tel070

7 september

Säljes

Soffbord

i björk längd 125 cm bredd 75 cm höjd 54,5 cm Pris: 450 kr

Tele: 0709-15 09 37

2 september

Säljes

Ekbuffe

”Äpplet”. 137 cm bred och 99 cm hög till skivan. Pris: 500 kr

Tel 0730-

Säljes

Matsalsbord

i ek 240 cm långt med plats för 8 st stolar och en iläggsskiva plats för 2 st stolar till totalt 10 st stolar.

Ring 070xxx

