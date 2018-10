Argsint kvinna fick omhändertas

Publicerad onsdag, 03 oktober 2018, 07:08 av Redaktionen

Vid halvtvåtiden i natt larmades poliser till en bostad i Vara där två kvinnor råkat i luven på varandra.

En av kvinnorna avvisades från bostaden och det blev lugnt. Men drygt en timme senare kom ett nytt samtal från den boende i lägenheten. Den avvisade kvinnan återkom och fortsatte bråket. Nu omhändertogs kvinnan ett par timmar för att hon skulle lugna sig och inte fortsätta bråka.

Vid tvåtiden i natt fick en person i centrala Lidköping ta emot hot per telefon. det ska utredas som olaga hot.

I trafiken stoppades ett par drogade bilister. I Mellby stoppades vid halvfemtiden en bilist som misstänks ha varit drogad och även saknar körkort för vilket denne även tidigare rapporterats. Även en passagerare misstänks för att ha varit påverkad.

Strax före klockan sex stoppades en annan bilist i Stora Levene, och föraren misstänks nu för drograttfylleri.

I västra polisregionen rapporteras bl a:

19.29 Vänersborg, försvunnen person

Polisen har under kvällen och natten sökt efter en försvunnen kvinna i området kring Väne- Ryr mellan Uddevalla och Trollhättan. Kvinnan som är 66 år har en demenssjukdom. Hon var när hon försvann klädd i en blå jacka och blå jeans, grått kortklippt hår och bar glasögon. Hon är vid 06-tiden ännu inte anträffad.

21.33 Borås, arbetsplatsolycka

Ambulans och polis kallades till ett företag i Fristad där en anställd skurit sig i ett ben. Mannen körd i ambulans till sjukhuset i Borås. Polispatrullen skrev anmälan om arbetsplatsolycka.

23.37 Göteborg, inbrott

På Påskrisgatan i Fiskebäck upptäcks ett villainbrott. Någon har tagit sig in via ett fönster och bland annat stulit smycken i villan. Polisen kommer att skicka tekniker till platsen för undersökning under dagen. Polispatrull som varit på plats har skrivit en anmälan om grov stöld.

23.46 Ulricehamn, inbrott

Väktare upptäcker ett inbrott på Ulricehamns energi på Karlsnäsvägen. Tjuvar har via stege tagit sig upp på taket och via ett hål ner i lokalen. Okänt vad som stulits. Inga tjuvar kvar på platsen.