Fortsatt stark konjunktur i västra Sverige

Publicerad tisdag, 02 oktober 2018, 11:19 av Björn Smitterberg

Den västsvenska konjunkturen visar inga större tecken på nedgång trots det politiska läget.

– Indikatorerna ligger fortsatt på stabila nivåer även om vi ser en liten nedgång jämfört med mätningen i juli, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

På längre sikt är dock företagen mer oroliga. Vilket också bekräftas i prognoserna framöver.

– De flesta bedömare är överens om att tillväxten kommer att mattas av under 2019, men då sker det från en väldigt hög nivå säger Johan Trouvé.

Antalet varsel och konkurser ökar något jämfört med föregående månad och samma månad föregående år. Bilförsäljningen är fortsatt stark och ökar i förhållande till resultatet i juli. Dessutom börjar containervolymerna nu ligga på stabila nivåer vilket också ger kraft åt konjunkturen.

Under lång tid har också Göteborgsregionen redovisat lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna, samtidigt ökar lönesumman hos det privata näringslivet. Glädjande är också att fordonsindustrins historiskt starka år fortsätter. Under det senaste kvartalet ökade exporten av bilar med 33 procent jämfört med samma period 2017.- Det är en styrka för oss att bilindustrin går så pass bra, särskilt med tanke på exportens betydelse för Västsverige. Fordonsindustrin skapar också många jobb i andra sektorer. Att sysselsättningen hos privata näringslivet fortsatt ökar och det investeras för fullt i ett läge där vi haft högkonjunktur under lång tid är ett styrkebesked för regionen säger Johan Trouvé.

I Skaraborg visar företagen optimism även om osäkerheten på längre sikt ökar. Efter valet har också Sverige och många kommuner i Västsverige hamnat i ett svårt politiskt läge.

– Att konjunkturen är stark är förvisso glädjande men näringslivet behöver stabilitet och förutsägbarhet för att kunna fortsätta utvecklas och våga investera. i ett läge där vi har ett starkt behov av blocköverskridande överenskommelser, så är det olyckligt att vi har fått ett så pass osäkert läge säger Bjarne Pettersson, regionchef i Skaraborg.

– Det kommer tyvärr att göra det svårt för politikerna att fatta de beslut som behövs för att näringslivet ska kunna fortsätta växa. Vi hoppas att politikerna klarar av att ta det ansvaret och visa handlingskraft avslutar Bjarne Pettersson.