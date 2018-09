Mötesplatsen

Agenda för föreningsliv och kultur

Publicerad måndag, 01 oktober 2018, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

OBS att inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post.

MÅNDAG 1 OKTOBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

S-kvinnor – utflykt

17,30 Utflykt till Resville Mathantverk. Samling 17,30 för samåkning SAP-exp. Soppa, toast, kaffe och kaka 100:-/person. Anm senast 27/9 till 0703-43 96 30.

SYNSKADADES FÖRENING LIDKÖPING

18,30 Hallgatan 3: Skrönor o Skrock med Maria Sanderi. Anmälan 0510 12274

FILMER

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Johnny English Strikes Again, 7 år

18.00 Unga Astrid, 7 år

20.00 Papillon, 15 år

20.45 Hell Fest, 15 år

TISDAG 2 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:00-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning när det gäller mobiler, datorer samt surfplattor. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass.

14:00-15:00 Glaucomcafé, för dig med grön starr!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30 20 kr/tillfälle

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

SAGOSTUND 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

FILMER

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Unga Astrid, 7 år

18.00 Johnny English Strikes Again, 7 år

20.45 The Nun, 15 år

ONSDAG 3 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Nationella anhörigveckan. Anhörigstödet uppmärksammar detta genom att visa film samt att bjuda på kaffe med dopp efter filmens slut.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30 Premiär

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Lunchbuffé kl. 12:00-13:30

Sångfåglarna från Svenska kyrkan kl. 14:30-16:00

SYNSKADADES FÖRENING LIDKÖPING

10-13 Biblioteket: Hjälpmedelsvisning på Biblioteket.

PRO

14 Sockerbruket: Filmen Tjuvjägarna, kaffe och bingo.

PYTTESTUND – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog: Kropp & knopp

FOTOKVÄLL

18,30 biblioteket: Med Nicklas Larsson, fotograferande historielärare som delar fornminnesbilder.

JAZZKONSERT

19 Sigfridskyrkan: Second Line Jazz Band från Göteborg. Entré 180:-. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten i samarbete med Lidköpings Församling.

GÖTENE TRÄDGÅRDSFÖRENING

19 Husaby Hembygdsgård: Äppleutställning och sortbestämning. ta med minst tre av samma sort. Utbyte av recept på äpplekaka. Kaffeservering.

FILMER

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Unga Astrid, 7 år

11.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

14.00 BlacKkKlansman, 11 år

14.00 RBG, Barntillåten

18.00 Johnny English Strikes Again, 7 år

18.00 Trädgårdsfesten, 7 år

20.15 A Simple Favor, 11 år

20.15 Searching, 11 år

TORSDAG 4 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00 inställt

Musikcafé med Leif Gustavsson kl. 14.30-16:00

”Kan själv”

Vänermuseet: utställningen med ljudupplevelse för de allra minsta (upp till 2 år), skaparverkstad.

Filmklubb

18,30: biblioteket. Föranm.

Lodjur

18,30 naturum Vänerskärgården: Föredrag om lodjur av Benny Gäfvert.

Konsertföreställning om Karin Boyes texter

19 Götene bibliotek. Med Petra Haraldson, piano/sång, och Camilla Åström, dragspel/sång. Entré 50:-

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Papillon, 15 år

18.00 In Search of Beethoven, 1 tim 30 min 50:-

20.15 BlacKkKlansman, 11 år

20.45 RBG, Barntillåten

FREDAG 5 OKTOBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Inomhus boule

16:30 Höstfest med hatt och god mat! Tag på dig en fin hatt och kom på vår höstfest. Köket serverar Pulled Pork på högrev som serveras med ugnsrostade rotsaker samt kantarellsås. Dessert: blåbärspaj med vaniljsås. Kostnad: 80 kr inkl. dryck & kaffe Vi utser tillsammans kvällens snyggaste hatt. Föranmälan, tel. 771288

Bomässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 6 OKTOBER

Lästtläst-café

Biblioteket

Barnens Bästa Lördagar

12 Folkets Hus: Pannkaksfest samt pjäsen Borgmästaren 14,30. Lillskansenteatern. Vuxna i barns sällskap gratis.

Direktsänd Opera

19 Folkets Hus: Från Met i New York – Aida.

SÖNDAG 7 OKTOBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé 14,30-16

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

14:30-16:30 Söndagscafé

MÅNDAG 8 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:00 Föreläsning om den parkeringsapp som används i Lidköpings kommun.

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

IT-smart, vi går vidare i ”Telefonvärlden” kl. 14:30-16:00

TISDAG 9 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:00-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning när det gäller mobiler, datorer

samt surfplattor. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, övning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30 20 kr/tillfälle

Boule kl. 10:00-11:30

(Öppet 10-14)

SAGOSTUND 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

BOKCAFÉ

17-18,30 Stadsbiblioteket: Tips om att väcka läslusten hos 8-12-åringar. Elever från Månesköldskolan medverkar.

ONSDAG 10 OKTOBER

Höstmarknad

Götene centrum

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Bibliotekets onlinetjänster, Carola, IT-coach på Lidköpings stadsbiblioteket berättar

om deras onlinetjänster, andra tidningstjänster och e-böcker.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Höstlunchbuffé kl. 12:00-13:30

Hjärngympa utgår

(Öppet 10-14)

PYTTESTUND – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog: Lilla jag och alla mina vänner

OM ATT VARA FÖRÄLDER

18,30 Biblioteket: Sluta skrik för fan! Malin Haawind föreläser. 50:-

Vänermusei Vänner

19,30 Vänermuseet: Föredrag om ”Sveriges rikes vagga” med Bengt Råsled. Kaffe och våffla kl 18.30. Alla är välkomna. Samarrangemang med Vänermuseet.

TORSDAG 11 OKTOBER

Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan

9-11 Stadt: frukostmöte för företag, kommuner m fl som vill delta i Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktör. Kom och gör ett hörseltest digitalt via vår surfplatta

10:15 Cirkelträning

16:30 Annorlunda yrke: Spelutvecklare Sanny Syberfeldt berättar om ”Dataspel nu & då” Alla åldrar är välkomna till detta intressanta föredrag.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé Mille Melin kl. 14:30-16:00

FREDAG 12 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Inomhus boule

14:00 Minnesträning – Digitalt

Tränar minnet i form av klurigheter på surfplattan samt på storbild.

Vi har surfplattorna redo!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

(Öppet 10-14)

PRO-Lidköping

17,30 Rotundan; Kombinerade Höst och 75-årsfest. Kostnad för musik ,mat och kaka 200:-. Bindande anm 8/10 till: 0706-458125 eller exp .torsdagar 10-12 tel 0510 239 57. OBS att fel dag angivits tidigare. Rättat 29/9.

LÖRDAG 13 OKTOBER

FAMILJELÖRDAG

11-14 Stadsbiblioteket: med bl a barnteater (11) för 2-4-år. 20:- Arkivpyssel med Skaraborgs föreningsarkiv, Skapa i Konsthallen, Kan själv – utställning för de minsta.

SÖNDAG 14 OKTOBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé 14,30-16

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

14:30-16:30 Söndagscafé

MÅNDAG 15 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Götene Dykarklubb

Götene Badhus: Prova på dyk. Anm senast 5 oktober. Tel anm o info 0731-800925.

TISDAG 16 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:00-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning när det gäller mobiler, datorer samt surfplattor. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30 20 kr/tillfälle

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

SAGOSTUND 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

ONSDAG 17 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Musikcafé med Mille Melin som bjuder på ett program med visor, allsång till

kända melodier, lite berättelser och snälla historier.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Sång & musikeftermiddag med Gunilla kl. 14:30-16:00

PYTTESTUND – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

MITT LIV MED MUSIKEN

18,30 biblioteket: Musikkritikern Martin Nyström, Expressen och DN, berättar. 50:- Medarr: Lidköpings Konsertförening.

Husaby Hembygdsförening/Götene Trädgårdsförening

19 Husaby hembygdsgård: Berättarkväll om trädgårdar. Joakim Löfgren berättar och visar bilder. Kaffeservering.

TORSDAG 18 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

8:30-16:30 Slipsutställning och nybakade chokladmuffins i vårt café!

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

14:00 Trivselbingo! 5 spel med fikapaus, 20kr/bricka. Vinst till alla!

14:00-15:30 Volontärverksamheten har öppet hus

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Grynkorvslunch med föreläsning kl 12.00-14: 00 Föranmälan 3-12/10

Lättgympa inställt

BARNFÖRESTÄLLNING

Vänermuseet: Babyspace för de allra minsta.

PAX-KVÄLL

17-19 Stadsbiblioteket: Skaparna av Urban Fantasyserien PAX, Ingela Korsell och Henrik Jonsson berättar om böcker och har workshop. Fika. Föranm till 770050

FREDAG 19 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Inomhus boule

15:00 Höstinspiration med floristen Sara som ger oss goda råd och binder buketter i

höstens färger som sedan lottas ut. Därefter serverar köket bakad potatis med

2 sorters röror samt sallad. Kostnad: 80kr inkl. dryck, kaffe och kaka samt en lott.

Föranmälan, tel. 771288. Begränsat antal platser.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

LÖRDAG 20 OKTOBER

Lunchmusik

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

SÖNDAG 19 OKTOBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé 14,30-16

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

14:30-16:30 Söndagscafé

MÅNDAG 22 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittyoga kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Ung livsstil

18,30 biblioteket: Livsstilspedagog Anna Nygren.

Götene Dykarklubb

Götene Badhus: Prova på dyk. Anm senast 5 oktober Tel 0731-800925.

TISDAG 23 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:00-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning när det gäller mobiler, datorer

samt surfplattor. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, övning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30 20 kr/tillfälle

Boule kl. 10:00-11:30

(Öppet 10-14)

SAGOSTUND 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

ONSDAG 24 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Klädförsäljning kl. 10:00-16:00

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Modevisning kl. 14:30-16:00

PYTTESTUND – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

BESKÄRNING

18,30 Biblioteket: Trädgårdskonsulent Henrik bodin. 20:- medarr: Lidköpings Trädgårdsförening

TORSDAG 25 OKTOBER

Bebisbus

Vänermuseet: sångstund med öppna förskolan.

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:45 Sopplunch med bio på Folkets Hus, film Unga Astrid, föranmälan, tel. 771288

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

(Öppet 10-14)

Klubb Maritim

19 Klubblokalen: Bengt-Göran Nilsson om den norska varsvindustrin

FREDAG 26 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Inomhus boule

14:00 Potatisens dag! Föreläsning med potatisbonden Erik Pettersson från Fotegården

utanför Vinninga. Vad vet du om potatis, varför är den så omtyckt?

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

(Öppet 10-14)

LÖRDAG 27 OKTOBER

Husaby Hembygdsförening

09 Hembygdsgården: Höststädning. fika

Barnens bästa lördagar

12 Folkets Hus: Pannkaksfest och pyssel samt 14,30 barnteater med Eva Funck och Hönapöna: Djungelns hemlighet. Vuxna i barns sällskap gratis.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sopplunch med föreläsning kl. 12:00-15:00

SÖNDAG 28 OKTOBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé 14,30-16

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

14:30-16:30 Söndagscafé

MÅNDAG 29 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17:00 Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

HÖSTLOV

14-16 Tuns bibliotek: Harry Potter-verkstad. Föranm senast 26/10 till e-post – namn o personuppgifter.

TISDAG 30 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:00-12:00 SeniorNet, 30 min kostnadsfri rådgivning när det gäller mobiler, datorer

samt surfplattor. Föranmälan krävs, tel.771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30 20 kr/tillfälle

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

Balansföreläsning med Arbetsteraput & Sjukgymnast kl. 14:30-16:00

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Kenneth och Cathrine Lundell sjunger.

HÖSTLOV

13-17 stadsbiblioteket: Harry Potter-skaparverkstad. Från 8 år. Föranm senast 29/10 till e-post – namn o personuppgifter. 15-17 Film: Fantastiska vidunder och var man hittar dem. Från 11 år. Biljetter från 23/10 bibliotekets reception.

SAGOSTUND 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

ONSDAG 31 OKTOBER

SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 7712889

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

15:00 Halloween med Lena Zylberstein, bibliotikarie, som överraskar oss till

eftermiddagskaffet med något Halloween inspirerat.

Kaffe och Halloweenbakelse, 24kr.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/Rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Sångfåglarna från Svenska kyrkan kl. 14:30-16:00

HÖSTLOV

10,30 Folkets Hus: Upp i det blå. Gratisbiljetter bokas från 24/10 i bibliotekets reception 770050.

10-11,30 Järpås Bibliotek: Harry Potterskaparvekrstad. Föranm senast 29/10 till e-post – namn o personuppgifter.

13-14,30 Vinninga Bibliotek: Harry Potterskaparvekrstad. Föranm senast 29/10 till e-post – namn o personuppgifter.

18,30-20 Stadsbiblioteket/Konsthallen: Creepypasta med Jack Werner. Lyssna på hans värsta spökhistorier. Föranm till bibliotekets reception.

PYTTESTUND – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

OM MÄNS VÅLD OCH JÄMSTÄLLDHET

18,30 biblioteket: Gösta Zachrisson, Amnesty, föreläser.

Husaby hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Berättarkväll om att växa upp i sandtorp. Bengt-Göran Nilsson berättar. Kaffeservering.

TORSDAG 1 NOVEMBER

MUSIKFÖRESTÄLLNING för barn 3-8 år

10,30 Biblioteket: Kabaré va´mé. Närgånget mellan barn och instrument. Biljetter bibliotekets reception från 24/10 tel 770050

FILMKLUBB

18,30 biblioteket: Föranm.

FREDAG 2 NOVEMBER

Konsert

19 Esplanadteatern: Max Lagers New Orleans Stompers från Göteborg. Entré 150:- inkl. fika i pausen. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten.

LÖRDAG 3 NOVEMBER

BARNENS KONSTAFTON

12-20 Folkets Hus: Konstjakt med ficklampa, eldshow, ungdomarnas egen salong, skapa själv i Konsthallen. Utställning och workshops.

MÅNDAG 5 NOVEMBER

Efterätten om bevarande av slott

14,30 biblioteket: Slottsarkitekt Allan Ahlman berättar om Läckö slott och Bohus fästning. 50:- inkl fika.

TISDAG 6 NOVEMBER

SAGOSTUND 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Tisdagsdans

ONSDAG 7 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

PYTTESTUND – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog.

DIN NÄSTA BIL

18,30 Biblioteket: Råd och tips om personbilsköp, om ny teknik. Hugo Franzén från Lidköpings Tekniska Förening.

TORSDAG 8 NOVEMBER

Naturum föredrag

18,30 naturum Vänerskärgården: Föredrag om våra globala mål för en hållbar utveckling med Sofia Svarfvar. Föranm krävs.

SÖNDAG 11 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spiken – matmarknad m m

FAMILJESÖNDAG

11-16 Vänermuseet: vernissage och boksläpp i Sjöfrua Kajsas tecken. Kom utklädd till sagoväsen eller skapa förklädnad i skaparverkstaden. Korv att köpa. ”Sova Räv” – en berättarföreställning om djur (kl 13).

TISDAG 13 NOVEMBER

SAGOSTUND 2-5 år

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog. Säsongsavslutning

ONSDAG 14 NOVEMBER

PYTTESTUND – sagostund

14,30 Biblioteksscenen, sagans skog. Säsongsavslut.

ETT NYTT HJÄRTA

18,30 Biblioteket: Arvid Ståhlgren berättar om livet som hjärttransplanterad.

HUSABY HEMBYGDSFÖRENING

19 Hembygdsgården: Berättarkväll om en kärlekshistsoria med Blombergsanknytning. Margareta Arwidsson berättar. Kaffeservering.

TORSDAG 15 NOVEMBER

Barnverksamhet

Vänermuseet: Gör gipsavtryck av barnens händer och fötter.

LÖRDAG 17 NOVEMBER

Barnens bästa lördag

12 Folkets Hus: Pannkaksfest och pyssel samt 14,30 barnteater av Dotterbolget: Hunden

Lunchmusik

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

TISDAG 20 NOVEMBER

BOKCAFÉ

17-18,30 Stadsbiblioteket: Bokprat av elever från Månesköldskolan, författarbesök. För föräldrar till barn 8-12 år. Anm till 770050 senast 17/11.

ONSDAG 21 NOVEMBER

Att bo i kulturmiljö

18,30 Biblioteket: Sara Roland, Ekesbo på Kållandsö, berättar.

FREDAG 23 NOVEMBER

Show Björn Skifs

Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs – Bitar ur mitt liv.

LÖRDAG 24 NOVEMBER

Lättästcafé

Biblioteket

Familjelördag med tema skräpigt men skoj

Vänermuseet: Hälsa- miljö- och säkerhetsingenjör Lisa Torstensson informerar om avfall.

Show Björn Skifs

19,30 Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs – Bitar ur mitt liv.

TISDAG 27 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte Tiverman och Leif Henrik spelar och sjunger.

ONSDAG 28 NOVEMBER

Att resa utanför allfarvägarna

18,30 Biblioteket: Gabriel Brunegård berättar. gratisbiljetter från 21 nov.

TORSDAG 29 NOVEMBER

Filmklubb

18,30 Biblioteket: Föranm.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

ONSDAG 5 DECEMBER

Husaby Hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Julfest samt om boken Söder om Kinnekulle. Föranm till 0511-343040 senast 28 nov.

TORSDAG 6 DECEMBER

Föredrag på naturum

18,30 naturum Vänerskärgården: ”Moder Jord – för god att kolsyra” med Staffan Lindberg. Föranm krävs.

LÖRDAG 8 DECEMBER

Jul i Ajax

Målaregatan 8: Vänermuseet öppnar lägenheten som visar hur jul firades för hundra år sedan. Glögg och pepparkakor.

FAMILJELÖRDAG PÅ STADSBIBLIOTEKET

11-14 : sagostunder, tealter och kreativt skapande. Invigning av Alfons Åberg-utställning 20:-/barn från 30 nov Bibl tecept. 770050

FREDAG 14 DECEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan Folkets Park: Månadsmöte. Lucia, Hugo och Elsa Ljungkvist sjunger.

LÖRDAG 15 DECEMBER

FAMILJELÖRDAG

Vänermuseet: Tillverka tomtar och dekorationer i skaparverkstad. De yngre bör ha sällskap av vuxna.

LUNCHMUSIK

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

SÖNDAG 16 DECEMBER

Julkonsert

15: Folkets Hus: Direktsändning av julkonserten ”Jul i vårt hus” från Göteborgs Konserthus.

TORSDAG 20 DECEMBER

Krogshow Stjärnklar Jul

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 5 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

SÖNDAG 6 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

FREDAG 25 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

