Varannan betalar resan med mobilen

Publicerad torsdag, 27 september 2018, 12:17 av Redaktionen

Allt fler köper Västtrafikbiljetten via mobilen. I augusti köptes varannan biljett i mobilappen Västtrafik To Go, en ökning med 12 procent sedan årsskiftet. Det står klart när siffrorna för augusti har räknats ihop.

Under 2018 har Västtrafiks digitala biljettförsäljning till privata kunder vuxit rejält. Vid årets början köptes 38 procent av alla Västtrafiks biljetter digitalt via appen Västtrafik To Go. I augusti var det 50 procent.

– Vi ser en tydlig trend mot att allt fler resenärer i hela regionen väljer att ha sin biljett i mobilen. Jag tror att en anledning är enkelheten. Man har alltid butiken i fickan och kan köpa biljett när och var man vill. Dessutom slipper man att checka in och ut. Om några år tror jag att de flesta köper sin biljett digitalt, säger Maria Björner Brauer, marknads- och försäljningschef på Västtrafik.

Under 2017 lanserades en rad nyheter i Västtrafik To Go. Bland annat möjligheten att låna ut sin periodbiljett till vänner och familj. En annan populär nyhet är att betala sin biljett med Swish.

Det infördes också återbäring för den som reser ofta, men inte så ofta att periodbiljett lönar sig. Den som gör fyra resor inom loppet av sju dagar får tillbaka 20 procent av kostnaden, pengar som sätts in i kassan i appen och kan användas till nya resor.