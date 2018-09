DNA för att veta mer om lodjur

Publicerad onsdag, 26 september 2018, 11:13 av Redaktionen

DNA från spårstämplar ska identifiera lodjursindivider, skriver Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket bidrar med 600.000 kronor till ett pilotprojekt i Västra Götaland för utveckling av DNA-analyser från lodjursspår i snö.

I projektet ska DNA ur spårstämplar från lodjur samlas in och projektet startar under hösten 2018 och pågår i två inventeringssäsonger för att avslutas våren 2020. Att utvinna DNA ur spårstämplar i snö är en ny teknik under utveckling. Genom att identifiera olika individer kan tekniken vara ett bra komplement vid inventering av lodjur, främst i södra Sverige där snötillgången oftast är oregelbunden. Förhoppningen är att metoden även ska bidra till ny kunskap om lodjurens vandringsmönster, släktskap och täthet.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län. AquaBiota (som är en koncern vars forskningsinstitut utför uppdrag inom forskning och utveckling) ska utveckla insamlings- och analysmetodiken samt göra själva analyserna och Nordens Ark bidrar med prover från lodjur för att kunna utveckla tekniken.