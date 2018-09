Hört på stan: Björnstammen i Sverige är stabil

Publicerad fredag, 21 september 2018, 11:52 av Björn Smitterberg

Det känns tryggt att veta det här om björnstammen.

Rubriken är direkt hämtad från ett pressmeddelande som kom i veckan från Naturvårdsverket.

Skönt att det finns något att lita på; Naturvårdsverket.

Problemet är jägarna. För under 2017 sköts 300 björnar.

Det är bäst att redaktören ligger lågt.

Stolt brukar man på bibliotekets presskonferenser berätta om att dess program med författare och andra fyller lokalen till sista plats. På måndag är det så igen.

Redaktören har påpekat det tidigare: Byt lokal så publiken får plats. Det står ett helt Folkets Hus 50 meter från biblioteket.

Språket är knepigt. Ibland när man gör något säger man att det står still i huvudet, av samma skäl kan man säga att man är rörig i huvudet. Alltså måste man uppsöka medelvärdet.

Och i hastigheten görs grodor – åtminstone skuttar dessa omkring i redaktörens hjärna då och då. Som i dag på morgonen; det började med att redaktören på torsdagsmorgonen skrev att Lidköping hade relativt andra kommuner låga avgifter på VA. I hastigheten blev det ett allvarligt fel, vilket redaktören uppmärksammades på under fredagsmorgonen:

– Har Lidköping börjat mäta vatten i kvadratmeter, frågade en röst i telefonen.

Redaktören förstod omedelbart att nu var det klippt igen, en rent livsfarlig hund fanns begravd i telefonrösten. Redaktören har lång erfarenhet av sådana samtal, det är en nästan lycklig röst som kommer med påpekande över fel.

– Nja, vad har jag nu gjort då, svarade redaktören.

Det står i Lidköpingsnytt att man betalar vatten och avlopp per kvadratmeter….

Sådan är alltså redaktörens hjärna. Det skulle naturligtvis stå kubikmeter.

Men så kan det bli fel av andra skäl också. På fredagsförmiddagen kom flera larm från SOS Alarm om en trafikolycka (mindre) som skall ha skett i tunneln i korsningen mellan Majorsallén och Wennerbergsvägen.

Men här var redaktören på sin vakt. Tunnel?

Vid en av fikarasterna i veckan uppstod ett samtal om motion. Bl a talades om att spruta in botox i bl a händer för att slippa rynkor i huden – rynkor är ju ett ärligt tecken på åldrande. Vi var eniga om att inga skönhetsoperationer skall ske för andras skull, bara för sin egen. Det är inte roligt med läppar uppumpade så att ägarna ser ut som abborrar.

I samband med detta sade redaktören att hans ända tycks krympa på ålderns höst. När redaktören sitter ned sker det direkt på knotorna som utgör ryggslutet.

– Du måste träna ändan, sade man vid kaffebordets andra ände.

Men redaktören tränar sin ända mycket, genom att tala mycket i telefon.

– Telefon, utropades från andra änden av bordet. Hur tränar man ändan med telefonprat.

– Ja, svarade redaktören. Ringmuskeln.

Så får det bli med denna veckas krönika. Redaktören tog under stormvarningens värsta timmar in trädgårdsmöbler och andra flyktiga saker från trädgård. Bara för att några timmar senare få veta att det blir nog inte så farligt. Vi får väl se.

God Helg.