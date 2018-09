Mötesplatsen – bjud in till dina intressen

ONSDAG 19 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

14:00 Trivselbingo, 5 spel med fikapaus, 20kr/bricka, vinst till alla!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942 (öppet 10-14)

10,30-11,30 Lennarts promenadgrupp

Stadsvandring

14 samling Rådhuset: Vänermuseet leder stadsvandring i centrala Lidköping tillsammans med bebyggelseantikvarie Sandra Wall.

Starta eget-info

18 Campus, Fabriksgatan: Kostnadsfri informationsträff. Arr Nyföretagarcentrum.Anm till tel 22300.

Författarbesök

18,30 Biblioteket: Fatima Bremmer. Entré 50:-

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Unga Astrid, 7 år

11.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

14.00 RBG, Barntillåten

14.00 En kulinarisk resa med Alain Ducasse, Barntillåten

18.00 The Meg (2D), 11 år

18.00 Unga Astrid, 7 år

20.45 A Prayer Before Dawn, 15 år

20.45 Mile 22, 15 år

TORSDAG 20 SEPTEMBER

Rekryteringsträff bussförare

10 Arbetsförmedlingen Lidköping: Nobina söker personal, information om arbete och utbildningsmöjligheter.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:45 Sopplunch med bio ”Mamma Mia! Here We Go Again”. Föranmälan from 27/8 tel. 771288

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Folkdans för seniorer

13,30-14: Lättgympa

14,30-16: ”70 år med korsstygn” Alf Johansson berättar.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 The Opera House, Dokumentär om Metropolitan

18.00 Unga Astrid, 7 år

20.45 The Nun, 15 år

20.45 The Predator (2D), 15 år

FREDAG 21 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbukett

14-16 Bingo

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

15:30 Afternoon tea, ljumna scones, ost marmelader samt små bakverk. 40kr inkl. te/kaffe

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Unga Astrid, 7 år

11.00 Trädgårdsfesten, 7 år

13.15 RBG, Barntillåten

13.45 Book Club, Barntillåten

18.00 Papillon, 15 år

18.00 Peppermint, 15 år

20.15 Searching, 11 år

20.45 The Nun, 15 år

LÖRDAG 22 SEPTEMBER

Familjelördag

Vänermuseet: luffarslöjd med vattentema, skapa i metalltråd i skaparverkstaden

Projekt Resville-Kristinedal

11-16 Resville: Premiärdag för promenadleden, våffelservering. Servering av korv, butiken öppen Kristinedal.

Svenska Turistföreningen Lidköping

11 Resville-Kristinedals fabrik: Vandring utmed nya leden. Samling 11 vid Gamla Vattentornets parkering för samåkning. Anm deltagande med sms till 072-3006822 senast 16 sept. Medtag fika.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 Alpha, 11 år

16.00 Röda Kvarn Superhjältarna 2 (2D, sv. tal), 7 år

17.15 Unga Astrid, 7 år

18.00 Folkan 1 Live på bio: The Rolling Stones Olé Olé Olé,

20.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

20.30 The Nun, 15 år

SÖNDAG 23 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30 Söndagscafé

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 Unga Astrid, 7 år

15.00 Gräns, 15 år

16.00 Röda Kvarn Superhjältarna 2 (2D, sv. tal), 7 år

17.45 Papillon, 15 år

17.45 Peppermint, 15 år

MÅNDAG 24 SEPTEMBER

Kommunfullmäktige

18,15 Lidbeckska huset. Ordinarie sammanträde

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Sittgympa

14,30-16 Våffelcafé med syn- och hörsel-drop in.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17: Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mina år som utrikeskorrespondent

18,30 biblioteket: Agneta Ramberg berättar. Samarr med FN-föreningen. Entré 50:-

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Unga Astrid, 7 år

18.00 Book Club, Barntillåten

20.15 Papillon, 15 år

20.45 Searching, 11 år

TISDAG 25 SEPTEMBER

PRO Lidköping

Lunchtrav på Axevalla. Anm till 0510-54 77 72 eller exp 0510-239 senast 13 september

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00-12: Seniornet Kostnadsfri rådgivning under 30 minuter när det gäller mobil, surfplattor och datorer. Föranmälan krävs, tel. 771288

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass. Tag med liggunderlag och vattenflaska.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, övning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Senior Swing

10-11,30 Boule

14,30-16 Lars-Göran Nilsson föreläser om Gamlestan

Västgötska människoöden

18,30 Folkrörelsearkivet: Elisabeth Renström.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Unga Astrid, 7 år

18.00 RBG, Barntillåten

20.15 Peppermint, 15 år

20.45 The Nun, 15 år

ONSDAG 26 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

16:00 Pubkväll med musikquiz och goda matpajer, sallad och dryck. 60kr inkl. kaffe och kaka. Föranmälan, tele. 771288

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Lennarts promenadgrupp

14,30-16 Hjärngympa

Antibiotikasresistens

18,30 Biblioteket: Erik Gustafsson, Högskolan Skövde, föreläser

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Unga Astrid, 7 år

11.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

14.00 BlacKkKlansman, 11 år

14.00 RBG, Barntillåten

18.00 The Nun, 15 år

18.00 Alpha, 11 år

20.15 Searching, 11 år

20.15 A Prayer Before Dawn, 15 år

TORSDAG 27 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Folkdans för seniorer

13,30-14 Lättgympa

14,30-16 Ewa Karlsson leder musikcafé: Mitt 60-tal.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Bengt-Göran Nilsson berättar med bilder.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Barnvagnsbio: Unga Astrid, 7 år

12.00 Kortfilm med soppa, 1 tim

18.00 Konst på bio: Canaletto och Venedig i konsten, 140 kr

18.00 BlacKkKlansman, 11 år

20.15 The Nun, 15 år

20.45 The Predator (2D), 15 år

FREDAG 28 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942 (öppet 10-14)

10,30-11,30 Cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbuketten.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

14: ”Ett år går så fort” bildvisning med Peter Silow. Fika finns att köpa!

SÖNDAG 30 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30 Söndagscafé

MÅNDAG 1 OKTOBER

S-kvinnor – utflykt

17,30 Utflykt till Resville Mathantverk. Samling 17,30 för samåkning SAP-exp. Soppa, toast, kaffe och kaka 100:-/person. Anm senast 27/9 till 0703-43 96 30.

ONSDAG 3 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

Fotokväll

18,30 biblioteket: Med Nicklas Larsson, fotograferande historielärare som delar fornminnesbilder.

Jazzkonsert

19 Sigfridskyrkan: Second Line Jazz Band från Göteborg. Entré 180:-. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten i samarbete med Lidköpings Församling.

Götene Trädgårdsförening

19 Husaby Hembygdsgård: Äppleutställning och sortbestämning. ta med minst tre av samma sort. Utbyte av recept på äpplekaka. Kaffeservering.

TORSDAG 4 OKTOBER

”Kan själv”

Vänermuseet: utställningen med ljudupplevelse för de allra minsta (upp till 2 år), skaparverkstad.

Filmklubb

18,30: biblioteket. Föranm.

FREDAG 5 OKTOBER

Bomässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 6 OKTOBER

Lästtläst-café

Biblioteket

Barnens Bästa Lördagar

12 Folkets Hus: Pannkaksfest samt pjäsen Borgmästaren 14,30. Lillskansenteatern. Vuxna i barns sällskap gratis.

Direktsänd Opera

19 Folkets Hus: Från Met i New York – Aida.

ONSDAG 10 OKTOBER

Om att vara förälder

18,30 Biblioteket: Sluta skrik för fan! Malin Haawind föreläser. 50:-

TORSDAG 11 OKTOBER

Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan

9-11 Stadt: frukostmöte för företag, kommuner m fl som vill delta i Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan.

LÖRDAG 13 OKTOBER

Familjelördag

10 Stadsbiblioteket

MÅNDAG 15 OKTOBER

Götene Dykarklubb

Götene Badhus: Prova på dyk. Anm senast 5 oktober. Tel anm o info 0731-800925.

ONSDAG 17 OKTOBER

Mitt liv med musiken

18,30 biblioteket: Musikkritikern Martin Nyström, Expressen och DN, berättar. 50:- Medarr: Lidköpings Konsertförening.

Husaby Hembygdsförening/Götene trädgårdsförening

19 Husaby hembygdsgård: Berättarkväll om trädgårdar. Joakim Löfgren berättar och visar bilder. Kaffeservering.

TORSDAG 18 OKTOBER

Barnföreställning

Vänermuseet: Babyspace för de allra minsta.

LÖRDAG 20 OKTOBER

Lunchmusik

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

MÅNDAG 22 OKTOBER

Ung livsstil

18,30 biblioteket: Livsstilspedagog Anna Nygren.

Götene Dykarklubb

Götene Badhus: Prova på dyk. Anm senast 5 oktober. Tel anm o info 0731-800925.

ONSDAG 24 OKTOBER

Beskärning

18,30 Biblioteket: Trädgårdskonsulent Henrik bodin. 20:- medarr: Lidköpings Trädgårdsförening

TORSDAG 25 OKTOBER

Bebisbus

Vänermuseet: sångstund med öppna förskolan.

LÖRDAG 27 OKTOBER

Husaby Hembygdsförening

09 Hembygdsgården: Höststädning. fika

Barnens bästa lördagar

12 Folkets Hus: Pannkaksfest och pyssel samt 14,30 barnteater med Eva Funck och Hönapöna: Djungelns hemlighet. Vuxna i barns sällskap gratis.

TISDAG 30 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Kenneth och Cathrine Lundell sjunger.

ONSDAG 31 OKTOBER

Om mäns våld och jämställdhet

18,30 biblioteket: Gösta Zachrisson, Amnesty, föreläser.

Husaby hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Berättarkväll om att växa upp i sandtorp. Bengt-Göran Nilsson berättar. Kaffeservering.

TORSDAG 1 NOVEMBER

Filmklubb

18,30 biblioteket: Föranm.

FREDAG 2 NOVEMBER

Konsert

19 Esplanadteatern: Max Lagers New Orleans Stompers från Göteborg. Entré 150:- inkl. fika i pausen. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten.

MÅNDAG 5 NOVEMBER

Efterätten om bevarande av slott

14,30 biblioteket: Slottsarkitekt Allan Ahlman berättar om Läckö slott och Bohus fästning. 50:- inkl fika.

ONSDAG 7 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

Din nästa bil

18,30 Biblioteket: Råd och tips om personbilsköp, om ny teknik. Hugo Franzén från Lidköpings Tekniska Förening.

SÖNDAG 11 NOVEMBER

Familjesöndag

Vänermuseet: vernissage och boksläpp i Sjöfrua Kajsas tecken. Kom utklädd till sagoväsen eller skapa förklädnad i skaparverkstaden. Korv att köpa. ”Sova Räv” – en berättarföreställning om djur.

ONSDAG 14 NOVEMBER

Ett nytt hjärta

18,30 Biblioteket: Arvid Ståhlgren berättar om livet som hjärttransplanterad.

Husaby Hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Berättarkväll om en kärlekshistsoria med Blombergsanknytning. Margareta Arwidsson berättar. Kaffeservering.

TORSDAG 15 NOVEMBER

Barnverksamhet

Vänermuseet: Gör gipsavtryck av barnens händer och fötter.

LÖRDAG 17 NOVEMBER

Barnens bästa lördag

12 Folkets Hus: Pannkaksfest och pyssel samt 14,30 barnteater av Dotterbolget: Hunden

Lunchmusik

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

ONSDAG 21 NOVEMBER

Att bo i kulturmiljö

18,30 Biblioteket: Sara Roland, Ekesbo på Kållandsö, berättar.

FREDAG 23 NOVEMBER

Show

Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs

LÖRDAG 24 NOVEMBER

Lättästcafé

Biblioteket

Familjelördag med tema skräpigt men skoj

Vänermuseet: Hälsa- miljö- och säkerhetsingenjör Lisa Torstensson informerar om avfall.

TISDAG 27 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte Tiverman och Leif Henrik spelar och sjunger.

ONSDAG 28 NOVEMBER

Att resa utanför allfarvägarna

18,30 Biblioteket: Gabriel Brunegård berättar. gratisbiljetter från 21 nov.

TORSDAG 29 NOVEMBER

Filmklubb

18,30 Biblioteket: Föranm.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

ONSDAG 5 DECEMBER

Husaby Hembygdsförening

19 Hembygdsgården: Julfest samt om boken Söder om Kinnekulle. Föranm till 0511-343040 senast 28 nov.

LÖRDAG 8 DECEMBER

Jul i Ajax

Målaregatan 8: Vänermuseet öppnar lägenheten som visar hur jul firades för hundra år sedan. Glögg och pepparkakor.

Familjelördag

10 Stadsbiblioteket.

FREDAG 14 DECEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan Folkets Park: Månadsmöte. Lucia, Hugo och Elsa Ljungkvist sjunger.

LÖRDAG 15 DECEMBER

Familjelördag

Vänermuseet: Tillverka tomtar och dekorationer i skaparverkstad. De yngre bör ha sällskap av vuxna.

Lunchmusik

12 Folkes Hus foaje: Mille Melin och Niklas Abrahamsson/Tomas Larsson (Klicka till artikel)

SÖNDAG 16 DECEMBER

Julkonsert

15: Folkets Hus: Direktsändning av julkonserten ”Jul i vårt hus” från Göteborgs Konserthus.

TORSDAG 20 DECEMBER

Stjärnklar Jul

Sparbanken Lidköping Arena: Krogshow med flera artister.

LÖRDAG 5 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

SÖNDAG 6 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

FREDAG 25 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

