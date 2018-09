Bandy: Mycket nytt när damlandslaget samlas i Uppsala

Publicerad onsdag, 19 september 2018, 15:29 av Redaktionen

21, 22 och 23 september samlas damlandslaget för ett läger i Uppsala.

Totalt har förbundskaptenen Magnus Nordin kallat 24 spelare till lägret. Några från Villa.

På programmet står ispass, fystester, teori och en föreläsning i mental träning.

Mycket har hänt sedan VM-guldet i Kina i februari. 10 av de 16 VM-hjältarna är inte med när laget samlas för sitt septemberläger.

– Det är ett generationsskifte i många klubbar. En del spelare har slutat, andra väntar barn och spelar inte denna säsong. En annan kategori är spelare som tackat nej på grund av arbete, studier eller fotboll, säger Magnus Nordin och fortsätter.

– Men det här öppnar möjligheten för andra spelare att visa upp sig i Uppsala. Jag har hört mig för bland klubbarnas tränare om spelare som får stora roller i vinter och deras tänkta positioner.

Nästa gång landslaget samlas blir i december, då väntar landskamper mot Finland i Uppsala.Lägertruppen till Uppsala:

Målvakter

Ebba Fridlund, Skutskärs IF

Sara Carlström, Västerås SK

Minna Norrgrann, Söråkers IF

Utespelare

Linnéa Larsson, AIK

Frida Wiklund, Villa Lidköping BK

Malin Kuul, Västerås SK

Sanna Gustafsson, Skutskärs IF

Maja Odén, Västerås SK

Emma Forsberg, Sandvikens AIK

Lisa Krohn, Söråkers IF

Lisa Östman, Villa Lidköping BK

Hanna Palm, Söråkers IF

Malin Persson, Västerås SK

Mathilda Öhman, Sandvikens AIK

Gabriella Aronsson, Västerås SK

Erica Persson, Söråkers IF

Ida Friman, Kareby IS

Matilda Svenler, Villa Lidköping BK

Wilma Uhlin, Sandvikens AIK

Agnes Ögren, Villa Lidköping BK

Sara Bergvall, Kareby IS

Emelie Åkerlund, Västerås SK

Virva Rylander, Västerås SK

Frida Erlandsson, AIK