Publicerad tisdag, 18 september 2018, 08:18 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdateras med nya annonser på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 18 september

Säljes

Sängram

med resårbotten. Vit rustik 200x90cm, resårbotten lite använd. Pris 300 kr

Tel: 0705-66 93 71

Säljes

Sänggavel

Sänggavel Höie , grå, Bredd90cm Höjd120cm Djup7cm , Nyskick nypris 2000 kr, säljes för 200 kr.

Tel: 0705-66 93 71

14 september

Säljes

TV

LG Plasmatv 82cm × 46cm Begagnad. Pris 500:-

Svar endast sms till 0706-16 02 21

12 september

Säljes

Rostfri bänk

Tel: 0

9 september

Säljes

Kopparkärl

Gryta 30 cm i diameter 15 cm hög. Med lock. Hämtas i Lidköping. Pris: 150 kr

Tel 0733-66 10 38

8 september

Säljes

cykelhållare

Thule cykelhållare kompl med nycklar. 500 kr.

Tel070 569 6618

7 september

Säljes

Soffbord

i björk längd 125 cm bredd 75 cm höjd 54,5 cm Pris: 450 kr

Tele: 0709-15 09 37

2 september

Säljes

Ekbuffe

”Äpplet”. 137 cm bred och 99 cm hög till skivan. Pris: 500 kr

Tel 0730-53 92 85

Säljes

Matsalsbord

i ek 240 cm långt med plats för 8 st stolar och en iläggsskiva plats för 2 st stolar till totalt 10 st stolar.

Ring 0702-17 63 17

1 september

Stulen

cykel

Crescent 20 rtum. Stals från Svartebäcksgatan och är väldigt saknad av Zigge! Hör av er om den syns till

Tele: 0722-01 39 02

29 augusti

Köpes



25 – 30 st. Sjöstensplattor 50 x 50 cm. Den gråa varianten. Bör helst finnas i Lidköpingstrakten.

28 augusti

Skänkes

Lidköpings Bygden



S:t Nicolai Gilles årsutgåva – samtliga årgångar från 1950 -2017. För avhämtning.

26 augusti

Köpes

Husvagn

Vill köpa gammal husvagn, max totalvikt 1300 kg. Behövs ingen inredning i vagnen, men registreringsskyltar och hjul behövs för att kunna flytta vagnen.

Ring Johan: 0768-48 19 19 (Lidköping)

23 augusti

Sökes

Bostad

Skötsam och vänlig dam söker möblerad bostad tillfälligt för längre eller kortare tid. Rum eller lägenhet. allt av intresse.

Tel: 0738-35 80 43

21 augusti

Stulna

cyklar

Herrcykel El. Evobike blå

Grabbcykel specilized pitch grå

Stals natten till 14/8 Ljunghed Lidköping

För tips: 0702-55 38 29

20 augusti

Stulen

Cykel

Maltes cykel stals på söndag vid sockerbruket !! Svart Monark dam m cykelkorg.

Har Du sett en sådan någonstans i stan?

Tel 0707-44 11 52

Säljes

Husbil

VW Karmann 1994 Lt 31 turbo. 6 bilbälten och 6 sovplatser. Diesel, gasol/el. Kommer till Örebro i slutet på augusti 2018.

E-postsvara – klickamailto:acnm.2011@gmail.com

19 augusti

Köpes

Moped

Puch Florida 70-tal 3 växlad. Gärna i körbart skick.

Tel 0706-77 24 34

Säljes

Cykel

3-växlad herrcykel i nyskick har endast rullat ca 1 km. Pris: 1200:-