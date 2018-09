Riksdagsvalet färdigräknat för Västra Götaland

Publicerad söndag, 16 september 2018, 09:46 av Björn Smitterberg

Nu finns ett resultat efter att alla söndagens röster, förtidsröster och personröster räknats. I riket som helhet kvarstår den marginella skillnaden mellan blocken.

Enligt de siffror som blev klara på lördagskvällen vid länsstyrelsens räkning i Trollhättan fördelas de tio riksdagsmandaten för Skaraborg (Västra Götaland östra) Så här:

Moderaterna 2 mandat (18,4 % av rösterna)

Centerpartiet 1 (9,34 %)

Kristdemokraterna 1 (4,33 %)

Socialdemokraterna 4 (30,45 %)

Sverigedemokraterna 2. (19,49 %)

Utan fasta mandat:

Liberalerna (7,82 %)

Vänsterpartiet (5,71 %)

Miljöpartiet (3,06 %)

Feministiskt Initiativ (0,35 %)

Övriga: (1,05 %)

Fördelningen av mandat kan komma att ändras med hjälp av utjämningsmandat. Ställningen på söndagsmorgonen var att socialdemokraterna

Vid rökningen av personröster i valkretsen för Skaraborg kan nämnas nedanstående. L-N har försökt redogöra för dem som fått mest per parti, men även de med lokal anknytning som fått mest kryss.

Sten Bergheden (M) 2.594 kryss

Cecilia Widegren (M) 2.054

Ulrika Carlsson (C) 1.399

Kent Folkesson (C) 308

Frida Nilsson (C) 190

Pär Johnson (L) 459

Ebba Busch Thor (KD) 3.232

Annika Eclund (KD) 396

Tommy Larsson (KD) 20

Maj Ader (KD) 7

Carina Ohlsson (S) 1.776

Ida Ekeroth (S) 1.604

Patrik Björck (S) 1.542

Erik Ezelius (S) 1.134

Dan Gabrielsson (S) 554

Daniel Arthursson (S) 378

Jessica Thunander (V) 539

Jenny Hallström (V) 167

Evalena Öman (V) 159

Claes-Göran Borg (V) 110

Amanda Nordell (MP) 399

Marianne Bonnevier (MP) 35

Håkan Sanderi (MP) 27

Göran Larsson (MP) 21 (numera bosatt i Borås men med på lista)

Jimmie Åkesson (SD) 11.282

Thomas Morell (SD) 763

Gudrun Schyman (FI) 127.

Länsstyrelsens rösträkning fortsätter på måndag.

– Källa Val.se