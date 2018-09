Munkängarna – välbesökta

Publicerad torsdag, 13 september 2018, 10:27 av Björn Smitterberg

Enligt en rapport från länsstyrelsen i Västra Götaland är Minkängarna ett av de mest besökta naturreservaten i länet.

En besöksmätning har gjorts under ett år med början i juni 2017 på parkeringsplatsen där Turisthotellet stod. Ett speciellt räkneverk har räknat in 1.300 personer den vägen, och dessutom beräknas cirka 2.000 ha gått in från den mindre besöksparkeringen.

Besökarna har främst kommit i maj och början av juni.