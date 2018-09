Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: cykelhållare, soffbord

Publicerad lördag, 08 september 2018, 09:02 av Redaktionen

Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

Publicerat 8 september

Säljes

cykelhållare

Thule cykelhållare kompl med nycklar. 500 kr.

Tel070 569 6618

7 september

Säljes

Soffbord

i björk längd 125 cm bredd 75 cm höjd 54,5 cm Pris: 450 kr

Tele: 0709-15 09 37

2 september

Säljes

Ekbuffe

”Äpplet”. 137 cm bred och 99 cm hög till skivan. Pris: 500 kr

Tel 0730-53 92 85

Säljes

Matsalsbord

i ek 240 cm långt med plats för 8 st stolar och en iläggsskiva plats för 2 st stolar till totalt 10 st stolar.

Ring 0702-17 63 17

1 september

Stulen

cykel

Crescent 20 rtum. Stals från Svartebäcksgatan och är väldigt saknad av Zigge! Hör av er om den syns till

Tele: 0722-01 39 02

29 augusti

Köpes



25 – 30 st. Sjöstensplattor 50 x 50 cm. Den gråa varianten. Bör helst finnas i Lidköpingstrakten.

28 augusti

Skänkes

Lidköpings Bygden



S:t Nicolai Gilles årsutgåva – samtliga årgångar från 1950 -2017. För avhämtning.

26 augusti

Köpes

Husvagn

Vill köpa gammal husvagn, max totalvikt 1300 kg. Behövs ingen inredning i vagnen, men registreringsskyltar och hjul behövs för att kunna flytta vagnen.

Ring Johan: 0768-48 19 19 (Lidköping)

23 augusti

Sökes

Bostad

Skötsam och vänlig dam söker möblerad bostad tillfälligt för längre eller kortare tid. Rum eller lägenhet. allt av intresse.

Tel: 0738-35 80 43

21 augusti

Stulna

cyklar

Herrcykel El. Evobike blå

Grabbcykel specilized pitch grå

Stals natten till 14/8 Ljunghed Lidköping

För tips: 0702-55 38 29

20 augusti

Stulen

Cykel

Maltes cykel stals på söndag vid sockerbruket !! Svart Monark dam m cykelkorg.

Har Du sett en sådan någonstans i stan?

Tel 0707-44 11 52

Säljes

Husbil

VW Karmann 1994 Lt 31 turbo. 6 bilbälten och 6 sovplatser. Diesel, gasol/el. Kommer till Örebro i slutet på augusti 2018.

E-postsvara – klickamailto:acnm.2011@gmail.com

19 augusti

Köpes

Moped

Puch Florida 70-tal 3 växlad. Gärna i körbart skick.

Tel 0706-77 24 34

Säljes

Cykel

3-växlad herrcykel i nyskick har endast rullat ca 1 km. Pris: 1200:-

17 augusti

Säljes

Hylla

79x79cm Pris: 95 kr

14 augusti

Säljes

Barncykel

16-tums barncykel i mycket fint skick säljes. Sparsamt använd. Pris: 300 kr

Kontakt via sms: 0706-76 80 40

Säljes

Lekstuga

Lekstuga ”Little Tikes”. Pris 500kr

Tel 0738-33 21 09

13 augusti

Säljes

Skänk

Rymlig skänk i fint begagnat skick säljes. Mått: D 48 H 83 B 145 Pris: 300 kr

Kontakt via sms: 0706-76 80 40

Säljes

MC-lyft



Hydrauliskt MC-lyftbord (Biltema). 450 kg. Pris 1.500:- Finns i Lidköpings centrum.

12 augusti

Säljes

DBS cykel

Pris 250 kronor

9 augusti

Köpes

Slåttermaskin.



Söker en äldre slåtterapparat med knivbalk, hydraulburen, lite trasig kan nog gå att laga men den bör vara komplett. En extra kniv vore toppen! Behöver den för att slå dikeskanter bl.a.