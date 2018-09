Mötesplatsen – Här får du delta

Här finner du evenemang

Publicerad torsdag, 06 september 2018, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

OBS att inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post.

TORSDAG 6 SEPTEMBER

Tillväxt Lidköping

07,30 Lidbeckska huset: frukostmöte. Lennart Jonsson informerar om kommunal upphandling.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

13,30-14 Lättgympa

16-18: Surströmmingsskiva med underhållning av Sören Frid. Föranm senast 29 aug.

Forum för Poesi och Prosa

18,30 Biblioteket: Maja Lundgren och Caroline Ringskog Ferrada-Noli

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

20.30 Gräns, 15 år

FREDAG 7 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbuketten

14-16 Bingo

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

Kulturarvsutställning Rackeby/Skalunda

15-20 Rackeby-Skalunda Bygdegård: ”Ur skåp och låda, från vägg och hylla”. Som en del av kulturarvsdagen visar boende favoriter ur de privata kulturarven.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

11.00 Gräns, 15 år

13.30 Leva. Älska, Barntillåten

13.30 Book Club, Barntillåten

15.30 Superhjältarna 2 (2D, sv. tal), 7 år

16.00 En kulinarisk resa med Alain Ducasse, Barntillåten

18.15 BlacKkKlansman, 11 år

18.15 Trädgårdsfesten, 7 år

20.30 Mile 22, 15 år

21.00 The Nun,15 år

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Kulturarvsutställning Rackeby/Skalunda

11-17 Rackeby-Skalunda Bygdegård: ”Ur skåp och låda, från vägg och hylla”. Som en del av kulturarvsdagen visar boende favoriter ur de privata kulturarven.

Lunchjazz

12 Bullseye Saloon Skaragatan 5: Jaszz Itch från Skövde. Entré 150:- inkl. mat. Boka tel. 0510-65444. Arrangör Jazzkatten.

Musik

12 Biblioteket: Hur låter en bok – Gethenian Suite spelar

Rådalunken

13 Rådåsgården: Flera starttider för olika klasser under eftermiddagen. Arr Lidköpings Vintersportklubb. Ungdomar startaar 13, vuxna från 14.

Musikteater

Tid ej känd Lundsbrunns bygdegård: Friteatern spelar Musikteater om livet självt

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 Domaren, 7 år

15.00 Röda Kvarn Superhjältarna 2 (2D, sv. tal), 7 år

17.15 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

17.15 Trädgårdsfesten, 7 år

19.30 BlacKkKlansman, 11 år

19.45 The Nun, 15 år

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

Kulturarvsutställning Rackeby/Skalunda

11-17 Rackeby-Skalunda Bygdegård: ”Ur skåp och låda, från vägg och hylla”. Som en del av kulturarvsdagen visar boende favoriter ur de privata kulturarven. 15: Folkdansuppvisning.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30 Söndagscafé

Höstrundan i Götene kommun.

Särskilt program kommer

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 Röda Kvarn Superhjältarna 2 (2D, sv. tal), 7 år

17.00 Matthew Bourne´s Cinderella, 180 kr (ungdomspris 130 kr)

Inga rabatter utöver ungdomspriset som gäller upp till 26 år

17.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

17.45 Röda Kvarn BlacKkKlansman, 11 år

19.30 The Meg (2D), 11 år

19.30 The Equalizer 2, 15 år

MÅNDAG 10 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17: Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Sittgympa

14,30-16 Våffelcafé

Vinninga PRO

13,30 Tolsjö bygdegård: Månadsträff med underhållning.

SAP-pensionärerna

14 SAP-Expeditionen: Summering av valet, valledningen deltar. Fika och lotteri. Alla (S)-medlemmar välkomna.

Efterrätten på biblioteket

15 Biblioteket: Vuxenskolan om ett projekt i Sydafrika.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

18.00 En kulinarisk resa med Alain Ducasse, Barntillåten

20.15 Gräns, 15 år

20.30 The Meg (2D), 11 år

TISDAG 11 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00-12: Seniornet Kostnadsfri rådgivning under 30 minuter när det gäller mobil, surfplattor och datorer. Föranmälan krävs, tel. 771288

10: Studiecirkel ”Farmors stôppelåda” startar. Föranmälan krävs, tel. 771288

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass. Tag med liggunderlag och vattenflaska.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, övning, nya och gamla deltagare är välkomna

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942 (öppet 10-14)

10-11,30 Senior Swing Höststart

10-11,30 Boule

SPF Norra Härene

14 Norra Härene bygdegård: Månadsmöte. Lars Nordquist om 2:a världskriget.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

18.00 Book Club, Barntillåten

20.30 The Nun, 15 år

20.30 The Spy Who Dumped Me, 15 år

ONSDAG 12 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

14:00 Annorlunda yrke! Patrik berättar om sitt yrke som tatuerare, visar instrument och sina tatueringar.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Lennarts promenadgrupp

14,30-16 Fotoskoj med fotografer och vernissage

14,30-16 Hjärngympa

Om trafiken på Kartåsen

11 Lidbeckska huset: Lidköpings kommun informerar företagare på Kartåsen om trafikplanering.

Om Ingmar Bergman

18,30: IB 100 år. Calle borg föreläser. Gratisbiljett från 3 sept.

Vänermusei Vänner

18,30 F7-Grinden: Raymond Andersson berättar och visar runt i F7-museet och 40-talsvillan. Samling för samåkning kl 18.00 vid Vänermuseet.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Mamma Mia! Here We Go Again, Barntillåten

11.00 Domaren, 7 år

13.30 Maria by Callas, Barntillåten

13.30 En kulinarisk resa med Alain Ducasse, Barntillåten

18.00 Gräns, 15 år

20.30 BlacKkKlansman, 11 år

TORSDAG 13 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 folkdans för seniorer höststart

13,30-14 Lättgympa

14,30-16 IT-café

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

14:00 Annorlunda yrke! Patrik berättar om sitt yrke som tatuerare, visar instrument och sina tatueringar.

Filmklubb

18,30 Biblioteket. Föranm.

Filmer som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

Inga föreställningar – salongerna abonnerade.

FREDAG 14 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbukett

14,30-16,30 Happy hour med fredagsmys i caféet

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

15: Vernissage med konst av Margareta Rang. Vi bjuder på cider och snacks.

Kulturlunch

12 Biblioteket: Om opera med Björn Ekblom.

LÖRDAG 15 SEPTEMBER

SÖNDAG 16 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16 Söndagscafé

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé

MÅNDAG 17 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Sittgympa

14,30-16 Våffelcafé

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17: Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Res med barnen

18,30 Biblioteket: Maria Hamnered om resa till New York.

TISDAG 18 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00-12: Seniornet Kostnadsfri rådgivning under 30 minuter när det gäller mobil, surfplattor och datorer. Föranmälan krävs, tel. 771288

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass. Tag med liggunderlag och vattenflaska.

14:00-15:30 It-café – Mobil & surfplatta i vardagen, ingen föranmälan.

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Senior Swing

10-11,30 Inomhusboule

14-15,30 Tisdagsgruppen

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Studieupptakt, Sören Fridh underhåller.

Lidköpings tekniska förening

17,30 Vänergaleasen Mina: Studiebesök. Samling vid Järnvägsbron. Anm via epost senast 14/9

Vinninga PRO

18 Hasslösa bygdegård: Damafton

ONSDAG 19 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

14:00 Trivselbingo, 5 spel med fikapaus, 20kr/bricka, vinst till alla!

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942 (öppet 10-14)

10,30-11,30 Lennarts promenadgrupp

Författarbesök

18,30 Biblioteket: Fatima Bremmer. Entré 50:-

TORSDAG 20 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:45 Sopplunch med bio ”Mamma Mia! Here We Go Again”. Föranmälan from 27/8 tel. 771288

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30: Folkdans för seniorer

13,30-14: Lättgympa

14,30-16: ”70 år med korsstygn” Alf Johansson berättar.

FREDAG 21 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbukett

14-16 Bingo

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

15:30 Afternoon tea, ljumna scones, ost marmelader samt små bakverk. 40kr inkl. te/kaffe

LÖRDAG 22 SEPTEMBER

Familjelördag

Vänermuseet: luffarslöjd med vattentema, skapa i metalltråd i skaparverkstaden

SÖNDAG 23 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30 Söndagscafé

MÅNDAG 24 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Sittgympa

14,30-16 Våffelcafé med syn- och hörsel-drop in.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:30-17: Våffelcafé! Kaffe och våffla 25kr

Mina år som utrikeskorrespondent

18,30 biblioteket: Agneta Ramberg berättar. Samarr med FN-föreningen. Entré 50:-

TISDAG 25 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00-12: Seniornet Kostnadsfri rådgivning under 30 minuter när det gäller mobil, surfplattor och datorer. Föranmälan krävs, tel. 771288

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass. Tag med liggunderlag och vattenflaska.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, övning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Senior Swing

10-11,30 Boule

14,30-16 Lars-Göran Nilsson föreläser om Gamlestan

Västgötska människoöden

18,30 Folkrörelsearkivet: Elisabeth Renström.

ONSDAG 26 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga, 25 platser

10:30 Sittande yoga, 25 platser

16:00 Pubkväll med musikquiz och goda matpajer, sallad och dryck. 60kr inkl. kaffe och kaka. Föranmälan, tele. 771288

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10,30-11,30 Lennarts promenadgrupp

14,30-16 Hjärngympa

Antibiotikasresistens

18,30 Biblioteket: Erik Gustafsson, Högskolan Skövde, föreläser

TORSDAG 27 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

10-11,30 Folkdans för seniorer

13,30-14 Lättgympa

14,30-16 Ewa Karlsson leder musikcafé: Mitt 60-tal.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Bengt-Göran Nilsson berättar med bilder.

FREDAG 28 SEPTEMBER

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942 (öppet 10-14)

10,30-11,30 Cirkelgym

12,45 Utlottning av fredagsbuketten.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

14: ”Ett år går så fort” bildvisning med Peter Silow. Fika finns att köpa!

SÖNDAG 30 SEPTEMBER

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé

Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

14,30-16,30 Söndagscafé

ONSDAG 3 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

Fotokväll

18,30 biblioteket: Med Nicklas Larsson, fotograferande historielärare som delar fornminnesbilder.

Jazzkonsert

19 Sigfridskyrkan: Second Line Jazz Band från Göteborg. Entré 180:-. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten i samarbete med Lidköpings Församling.

TORSDAG 4 OKTOBER

”Kan själv”

Vänermuseet: utställningen med ljudupplevelse för de allra minsta (upp till 2 år), skaparverkstad.

Filmklubb

18,30: biblioteket. Föranm.

FREDAG 5 OKTOBER

Bomässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 6 OKTOBER

Lästtläst-café

Biblioteket

Barnens Bästa Lördagar

12 Folkets Hus: Pannkaksfest samt pjäsen Borgmästaren 14,30. Lillskansenteatern. Vuxna i barns sällskap gratis.

Direktsänd Opera

19 Folkets Hus: Från Met i New York – Aida.

ONSDAG 10 OKTOBER

Om att vara förälder

18,30 Biblioteket: Sluta skrik för fan! Malin Haawind föreläser. 50:-

TORSDAG 11 OKTOBER

Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan

9-11 Stadt: frukostmöte för företag, kommuner m fl som vill delta i Kreativa Krafter längs Kinnekullebanan.

LÖRDAG 13 NOVEMBER

Familjelördag

10 Stadsbiblioteket

ONSDAG 17 OKTOBER

Mitt liv med musiken

18,30 biblioteket: Musikkritikern Martin Nyström, Expressen och DN, berättar. 50:- Medarr: Lidköpings Konsertförening.

TORSDAG 18 OKTOBER

Barnföreställning

Vänermuseet: Babyspace för de allra minsta.

MÅNDAG 22 OKTOBER

Ung livsstil

18,30 biblioteket: Livsstilspedagog Anna Nygren.

ONSDAG 24 OKTOBER

Beskärning

18,30 Biblioteket: Trädgårdskonsulent Henrik bodin. 20:- medarr: Lidköpings Trädgårdsförening

TORSDAG 25 OKTOBER

Bebisbus

Vänermuseet: sångstund med öppna förskolan.

LÖRDAG 27 OKTOBER

Barnens bästa lördagar

12 Folkets Hus: Pannkaksfest och pyssel samt 14,30 barnteater med Eva Funck och Hönapöna: Djungelns hemlighet. Vuxna i barns sällskap gratis.

TISDAG 30 OKTOBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Kenneth och Cathrine Lundell sjunger.

ONSDAG 31 OKTOBER

Om mäns våld och jämställdhet

18,30 biblioteket: Gösta Zachrisson, Amnesty, föreläser.

TORSDAG 1 NOVEMBER

Filmklubb

18,30 biblioteket: Föranm.

FREDAG 2 NOVEMBER

Konsert

19 Esplanadteatern: Max Lagers New Orleans Stompers från Göteborg. Entré 150:- inkl. fika i pausen. (Endast kontanter.) Arrangör Jazzkatten.

MÅNDAG 5 NOVEMBER

Efterätten om bevarande av slott

14,30 biblioteket: Slottsarkitekt Allan Ahlman berättar om Läckö slott och Bohus fästning. 50:- inkl fika.

ONSDAG 7 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Sockerbruket: PRO-träffen

Din nästa bil

18,30 Biblioteket: Råd och tips om personbilsköp, om ny teknik. Hugo Franzén från Lidköpings Tekniska Förening.

SÖNDAG 11 NOVEMBER

Familjesöndag

Vänermuseet: vernissage och boksläpp i Sjöfrua Kajsas tecken. Kom utklädd till sagoväsen eller skapa förklädnad i skaparverkstaden. Korv att köpa. ”Sova Räv” – en berättarföreställning om djur.

ONSDAG 14 NOVEMBER

Ett nytt hjärta

18,30 Biblioteket: Arvid Ståhlgren berättar om livet som hjärttransplanterad.

TORSDAG 15 NOVEMBER

Barnverksamhet

Vänermuseet: Gör gipsavtryck av barnens händer och fötter.

LÖRDAG 17 NOVEMBER

Barnens bästa lördag

12 Folkets Hus: Pannkaksfest och pyssel samt 14,30 barnteater av Dotterbolget: Hunden

ONSDAG 21 NOVEMBER

Att bo i kulturmiljö

18,30 Biblioteket: Sara Roland, Ekesbo på Kållandsö, berättar.

FREDAG 23 NOVEMBER

Show

Sparbanken Lidköping arena: Björn Skifs

LÖRDAG 24 NOVEMBER

Lättästcafé

Biblioteket

Familjelördag med tema skräpigt men skoj

Vänermuseet: Hälsa- miljö- och säkerhetsingenjör Lisa Torstensson informerar om avfall.

TISDAG 27 NOVEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte Tiverman och Leif Henrik spelar och sjunger.

ONSDAG 28 NOVEMBER

Att resa utanför allfarvägarna

18,30 Biblioteket: Gabriel Brunegård berättar. gratisbiljetter från 21 nov.

TORSDAG 29 NOVEMBER

Filmklubb

18,30 Biblioteket: Föranm.

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

LÖRDAG 8 DECEMBER

Jul i Ajax

Målaregatan 8: Vänermuseet öppnar lägenheten som visar hur jul firades för hundra år sedan. Glögg och pepparkakor.

Familjelördag

10 Stadsbiblioteket.

FREDAG 14 DECEMBER

PRO Lidköping

14 Rotundan Folkets Park: Månadsmöte. Lucia, Hugo och Elsa Ljungkvist sjunger.

LÖRDAG 15 DECEMBER

Familjelördag

Vänermuseet: Tillverka tomtar och dekorationer i skaparverkstad. De yngre bör ha sällskap av vuxna.

TORSDAG 20 DECEMBER

Stjärnklar Jul

Sparbanken Lidköping Arena: Krogshow med flera artister.

LÖRDAG 5 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

SÖNDAG 6 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

FREDAG 25 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

